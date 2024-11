35 lat temu uchwalono Konwencję o Prawach Dziecka. Z tej okazji powołano parlamentarno-społeczny projekt "35 lat Konwencji - wyzwania przyszłości". Jak oznajmiła szefowa komisji do spraw dzieci i młodzieży Monika Rosa, "ma on ulepszyć jakość stanowienia prawa, mającego wpływ na młodych ludzi".

"35 lat Konwencji - wyzwania przyszłości"

Z okazji rocznicy uchwalenia Konwencji, z inicjatywy sejmowej komisji do spraw dzieci i młodzieży, marszałka Sejmu Szymona Hołowni , wicemarszałkini Sejmu Moniki Wielichowskiej oraz przedstawicieli rządu i środowisk społecznych, powstał całoroczny parlamentarno-społeczny projekt pt. "35 lat Konwencji - wyzwania przyszłości". Ma podkreślić znaczenie Konwencji dla ustroju i demokracji w Polsce.

Bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym - to jak ocenił marszałek Sejmu Szymon Hołownia - jedno z największych wyzwań w Polsce.

"Choć na co dzień zbyt rzadko o tym mówimy, to jednak nie ma dla polityki ważniejszej sprawy niż troska o dzieci i młodzież jako grupy najbardziej wrażliwej, podatnej na zranienia, a jednocześnie kluczowej dla przyszłości państwa i społeczeństwa" - wskazywał w komunikacie. "To właśnie dlatego pierwszy raz w polskim parlamencie powołaliśmy komisję koncentrującą się wyłącznie na tej ważnej grupie społecznej" - przekazał.