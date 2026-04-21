Gala 35-lecia Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę". Wręczono nagrody

- Świętujemy z dwóch powodów. Po pierwsze Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę kończy 35 lat i świętujemy to, że już tak długo działamy i przez ten czas pomogliśmy tak wielu dzieciom i rodzinom w całej Polsce, ale też wręczamy Nagrody imienia Aliny Margolis-Edelman, naszej założycielki - powiedziała Marta Skierkowska, prezeska zarządu fundacji.

W czasie poniedziałkowej gali głos zabrała reżyserka Agnieszka Holland, która jest przewodniczącą kapituły konkursu Nagrody imienia Aliny Margolis-Edelman. Jak oceniła, wyróżnienie to "jest najwspanialszym pomnikiem, jaki można jej było wystawić". - Rezonuje w sobie wszystko to, co było dla niej ważne jako dla lekarki, pediatry, aktywistki, działaczki, a przede wszystkim osoby, która nie pozostawała obojętna na żadną krzywdę - mówiła.

Jedną z osób biorących udział w wydarzeniu była Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. - Nadal zbyt wiele dzieci doświadcza przemocy i nadal zbyt wiele dzieci w Polsce umiera na skutek tego, że przemocy wcześniej doświadczało, więc to jest mocne wyzwanie w zakresie tego, żeby cały czas budować system ochrony dzieci przed krzywdzeniem, żeby było tych instytucji jeszcze więcej - zaznaczyła.

Nagrody przyznane. Kto został laureatem?

Tegoroczni laureaci XV Nagród imienia Aliny Margolis-Edelman:

I miejsce: Fundacja dla Wolności za Przystanek Świetlica

II miejsce: Fundacja Dobrych Pomysłów za Punkt Kultury Przestrzeń Młodych w Lublinie

III miejsce: Nastoletni Azyl za inicjatywę ustawodawczą na rzecz dostępu do psychologa bez zgody opiekuna prawnego

Przyznane zostały również nagrody specjalne, które trafiły do Izabeli Zwierz oraz doktora Grzegorza Wrony za wieloletnie zaangażowanie i systemowe działania na rzecz ochrony dzieci.

Nagrodą publiczności został wyróżniony z kolei II Finał kampanii Dzieciństwo bez przemocy zorganizowany przez Wójta Gminy Nowosolna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna.

