27 głosowań w sprawie Ziobry

W piątek po południu Sejm zdecyduje w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. W czwartek do wniosku przychyliła się komisja sejmowa.

Blok głosowań rozpocznie się o godzinie 17.30. Z informacji na stronie Sejmu wynika, że seria głosowań w sprawie Ziobry jest siódma w kolejności. Łącznie będzie ich 27: 26 w sprawie każdego z zarzutów, a na końcu w sprawie wniosku o zatrzymanie i tymczasowy areszt.

Sam Ziobro przebywa na Węgrzech. Jak twierdzi, tam ma prawo odnieść się do zarzutów, a w Polsce "byłby tego prawa pozbawiony".

W tvn24.pl relacjonujemy przebieg głosowania w Sejmie.

