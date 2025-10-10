Opole Źródło: Google Earth

Prokuratura Okręgowa w Opolu prowadzi śledztwo w sprawie nadużyć w trakcie liczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich, które stwierdzono w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Oleśnie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Strzelcach Opolskich

Jak poinformował w piątek rzecznik opolskiej prokuratury prok. Stanisław Bar, zarzut nadużycia przy obliczaniu głosów oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego usłyszeli przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Oleśnie oraz zastępca przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Strzelcach Opolskich. Podejrzani potwierdzili ustalenia śledczych, tłumacząc się pomyłką.

Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w II turze wyborów

Śledztwo objęło działalność ponad trzydziestu kolejnych obwodowych komisji wyborczych z terenu woj. opolskiego i dolnośląskiego. Kierowane do Prokuratury Okręgowej w Opolu zawiadomienia opierały się na opracowaniach naukowców, które wskazywały na tzw. anomalie wyborcze tj. sytuacje, w których wynik z II tury wyborczej nie korelował z wynikiem z I tury.

Za występek przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego będącego działaniem na szkodę interesu publicznego i prywatnego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności; występek nadużycia przy obliczaniu głosów zagrożony jest taką samą karą - podała prokuratura.

