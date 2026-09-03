Ukrywał się przed więzieniem u partnerki. Zakochanych rozdzielili "łowcy głów"
45-latek został skazany na karę pozbawienia wolności za rozboje. Przez kilka miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, w czym pomagała mu jego partnerka.
"Opolscy łowcy głów odnaleźli mężczyznę w jednym z mieszkań na terenie Radomia. Mężczyzna nie ukrywał zaskoczenia wizytą kryminalnych. Zaskoczona była również jego partnerka, z którą ułożył sobie nowe życie z dala od starych problemów" - informuje opolska policja.
Po zatrzymaniu 45-latek został wyprowadzony z mieszkania i doprowadzony do radiowozu.
Miłosne pożegnanie przed więzieniem
"Podczas doprowadzania mężczyzny do radiowozu, nagle z balkonu mieszkania, które przez kilka miesięcy stanowiło kryjówkę 45-latka, wyłoniła się partnerka poszukiwanego krzycząc, że kocha mężczyznę. Poszukiwany nie został jej dłużny. Romeo w kajdankach również wyznał jej miłość, po czym smutnym krokiem razem z policjantami kontynuował podróż do policyjnego radiowozu" - opisuje policja.
Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Tam spędzi najbliższe dwa lata, odbywając karę za popełnione wcześniej rozboje.