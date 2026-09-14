Opole Uciekał rowerem przed policją. Po drodze wyrzucił pakunek

Pościg za rowerzystą z narkotykami w Opolu Źródło wideo: Policja w Opolu Źródło zdj. gł.: Policja w Opolu

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Do interwencji doszło w nocy z 4 na 5 września. Policjanci zauważyli rowerzystę, który na widok radiowozu, nagle zmienił kierunek jazdy i zaczął uciekać.

W trakcie ucieczki mężczyzna wyrzucił pudełko z białą substancją. Po krótkim pościgu pieszym został zatrzymany. Funkcjonariusze sprawdzili zawartość wyrzuconego opakowania. - Ja nic nie wyrzucałem - bronił się mężczyzna, co zarejestrowała kamera nasobna jednego z policjantów.

Uciekał rowerem przed policją Źródło zdjęcia: Policja w Opolu

"W odnalezionym opakowaniu znajdowały się woreczki strunowe z białą substancją. Badanie narkotestem wykazało, że to amfetamina. Łącznie mężczyzna posiadał przy sobie blisko 500 porcji narkotyków" - podała policja w Opolu.

Miał przy sobie blisko 500 porcji amfetaminy Źródło zdjęcia: Policja w Opolu

Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.