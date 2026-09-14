Uciekał rowerem przed policją. Po drodze wyrzucił pakunek
Do interwencji doszło w nocy z 4 na 5 września. Policjanci zauważyli rowerzystę, który na widok radiowozu, nagle zmienił kierunek jazdy i zaczął uciekać.
W trakcie ucieczki mężczyzna wyrzucił pudełko z białą substancją. Po krótkim pościgu pieszym został zatrzymany. Funkcjonariusze sprawdzili zawartość wyrzuconego opakowania. - Ja nic nie wyrzucałem - bronił się mężczyzna, co zarejestrowała kamera nasobna jednego z policjantów.
"W odnalezionym opakowaniu znajdowały się woreczki strunowe z białą substancją. Badanie narkotestem wykazało, że to amfetamina. Łącznie mężczyzna posiadał przy sobie blisko 500 porcji narkotyków" - podała policja w Opolu.
Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.
Źródło: tvn24.pl