Atak na tle rasowym podczas meczu. Prokuratura oskarża 19-latka o przemoc i znieważenie 

Prokuratura Rejonowa w Opolu skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 19-letniemu Fabianowi O., który miał dopuścić się przemocy na tle rasistowskim podczas meczu piłkarskiego na Itaka Arenie w Opolu. Do incydentu doszło 13 kwietnia tego roku na stadionie przy ulicy Leonarda Olejnika.

Według prokuratury, oskarżony zaatakował trzech kibiców - dwóch uderzył w głowę, a trzeciego znieważył. Z okoliczności wynikało, że powodem agresji był kolor ich skóry.

Pokrzywdzeni zgłosili sprawę na policję. Analiza nagrań z monitoringu stadionowego pozwoliła ustalić, że agresorem był mieszkaniec powiatu głubczyckiego. Fabian O. został zatrzymany trzy dni później.

Usłyszał zarzuty

"Fabianowi O. zarzuca się stosowanie przemocy wobec dwóch pokrzywdzonych z powodu ich przynależności rasowej oraz znieważenie trzeciego z tych samych powodów" - opisuje Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Dodatkowo, czyny zostały zakwalifikowane jako chuligańskie – popełnione publicznie, bez wyraźnego powodu, z rażącym lekceważeniem porządku prawnego.

Dozór policji

Fabian O. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji – Fabian O. musi stawiać się trzy razy w tygodniu w wyznaczonej jednostce. Otrzymał również zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz uczestnictwa w imprezach masowych, w szczególności meczach piłki nożnej.

Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara od 4 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

