Opole Zderzenie sześciu samochodów, dwie osoby w szpitalu Oprac. Mateusz Czajka |

W wypadku wzięło udział sześć pojazdów Źródło wideo: KPP w Nysie Źródło zdj. gł.: Policja Nysa

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Na trasie między Sidziną a Pakosławicami w województwie opolskim doszło do wypadku z udziałem sześciu pojazdów. "Wstępne ustalenia pracujących na miejscu policjantów wydziału ruchu drogowego wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi" - przekazali nyscy funkcjonariusze w komunikacie.

Wypadek na DK46 Źródło zdjęcia: Policja Nysa

Oprócz stojących czterech aut osobowych uszkodzona została także nadjeżdżająca z naprzeciwka Dacia. We wszystkich pojazdach znajdowało się łącznie czternaście osób. Dwie przewieziono do szpitala. Jak podaje policja, wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Źródło: Google Maps