Zderzenie sześciu samochodów, dwie osoby w szpitalu
Na trasie między Sidziną a Pakosławicami w województwie opolskim doszło do wypadku z udziałem sześciu pojazdów. "Wstępne ustalenia pracujących na miejscu policjantów wydziału ruchu drogowego wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi" - przekazali nyscy funkcjonariusze w komunikacie.
Oprócz stojących czterech aut osobowych uszkodzona została także nadjeżdżająca z naprzeciwka Dacia. We wszystkich pojazdach znajdowało się łącznie czternaście osób. Dwie przewieziono do szpitala. Jak podaje policja, wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Źródło: tvn24.pl