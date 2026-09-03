Opole Bez prawa jazdy i po alkoholu. Wiózł syna do szkoły Oprac. Svitlana Kucherenko |

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Nysa

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

1 września, chwilę po godzinie 9.30, na ul. Rodziewiczówny w Nysie policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Mazdą, który przekroczył prędkość, jadąc 65 kilometrów na godzinę, przy ograniczeniu do 50. 32-latek wiózł syna na rozpoczęcie roku szkolnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Był pijany i nie miał prawa jazdy. Wiózł czteroletniego syna ciągnikiem

Pijany i bez prawa jazdy

Podczas kontroli uwagę funkcjonariuszy zwrócił wygląd kierującego oraz wyczuwalna od niego woń alkoholu.

"Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia policjantów. Mężczyzna miał blisko pół promila alkoholu w organizmie. Nie posiada on prawa jazdy. Pasażerka była trzeźwa i miała uprawnienia" - informuje nyska policja.

Pijany i bez prawa jazdy wiózł syna na rozpoczęcie roku szkolnego Źródło zdjęcia: Policja Nysa