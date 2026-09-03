Bez prawa jazdy i po alkoholu. Wiózł syna do szkoły
1 września, chwilę po godzinie 9.30, na ul. Rodziewiczówny w Nysie policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Mazdą, który przekroczył prędkość, jadąc 65 kilometrów na godzinę, przy ograniczeniu do 50. 32-latek wiózł syna na rozpoczęcie roku szkolnego.
Pijany i bez prawa jazdy
Podczas kontroli uwagę funkcjonariuszy zwrócił wygląd kierującego oraz wyczuwalna od niego woń alkoholu.
"Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia policjantów. Mężczyzna miał blisko pół promila alkoholu w organizmie. Nie posiada on prawa jazdy. Pasażerka była trzeźwa i miała uprawnienia" - informuje nyska policja.
Źródło: tvn24.pl