Policjanci uratowali 94-latkę z płonącego mieszkania
W niedzielę, 3 maja, po godzinie 12 dyżurny zgłoszenie o wydobywającym się dymie z jednego z mieszkań na terenie Namysłowa. Zgłaszającą była kobieta wracająca z kościoła, która zauważyła sytuację. Na miejsce wysłano patrol policji.
"Z mieszkania wydobywał się dym, a kontakt z jego lokatorką był niemożliwy. Mając świadomość, że liczy się każda sekunda, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do środka. Wyważyli drzwi i natychmiast przystąpili do sprawdzenia wnętrza" - informuje policja w Namysłowie.
Pożar podczas gotowania
W jednym z pomieszczeń odnaleziono 94-letnią kobietę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, seniorka podczas przygotowywania obiadu zasłabła, a przygotowywane przez nią jedzenie zapaliło się na kuchence.
Wkrótce na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia i zabezpieczenia mieszkania. Po opanowaniu sytuacji poszkodowana kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
