Opole Policjanci uratowali 94-latkę z płonącego mieszkania Oprac. Svitlana Kucherenko

Do zdarzenia doszło w Namysłowie Źródło: Google Earth

W niedzielę, 3 maja, po godzinie 12 dyżurny zgłoszenie o wydobywającym się dymie z jednego z mieszkań na terenie Namysłowa. Zgłaszającą była kobieta wracająca z kościoła, która zauważyła sytuację. Na miejsce wysłano patrol policji.

"Z mieszkania wydobywał się dym, a kontakt z jego lokatorką był niemożliwy. Mając świadomość, że liczy się każda sekunda, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do środka. Wyważyli drzwi i natychmiast przystąpili do sprawdzenia wnętrza" - informuje policja w Namysłowie.

Pożar podczas gotowania

W jednym z pomieszczeń odnaleziono 94-letnią kobietę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, seniorka podczas przygotowywania obiadu zasłabła, a przygotowywane przez nią jedzenie zapaliło się na kuchence.

Wkrótce na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia i zabezpieczenia mieszkania. Po opanowaniu sytuacji poszkodowana kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

