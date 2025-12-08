Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Zabił znajomego, ciało zakopał w worku przy garażach

Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo
Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo (12.12.2014)
Źródło: Policja Opolska
Zabił znajomego, ciało ukrył początkowo w szafie, a następnie zakopał w pobliżu garaży. Odnaleziono je po ponad dwóch miesiącach. Andrzejowi W. grozi dożywocie.

Prokuratura Okręgowa w Opolu poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko 41-letniemu Andrzejowi W., któremu zarzuca się zabójstwo Marka M.

Do zbrodni doszło pod koniec września 2024 roku w Krapkowicach. W październiku syn ofiary zgłosił zaginięcie ojca. Początkowo działania policji nie przyniosły efektu.

"Dopiero zeznania świadków uzyskane na przełomie listopada i grudnia 2024 r. pozwoliły powiązać Andrzeja W. z zaginięciem Marka M. Mężczyźni znali się od kilku lat, a Andrzej W. od czasu do czasu przebywał u Marka M." - informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo
Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo
Źródło: Policja Opolska
Zaginiony mężczyzna nie żyje, ciało było zakopane. Podejrzanego o zbrodnię znaleźli w więzieniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zaginiony mężczyzna nie żyje, ciało było zakopane. Podejrzanego o zbrodnię znaleźli w więzieniu

Zwłoki znajomego zakopał w zagajniku

6 grudnia 2024 r. w zagajniku przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach odnaleziono zwłoki ofiary. Wówczas oskarżonemu Andrzejowi W. przedstawiono zarzut pozbawienia życia Marka M. poprzez jego uduszenie.

Śledztwo wykazało, że do zabójstwa doszło 30 września 2024 r. w mieszkaniu przy ul. Kilińskiego. Mężczyźni wcześniej pili alkohol w plenerze. Po powrocie oskarżony pobił Marka M.

"Po powaleniu pokrzywdzonego na podłogę Andrzej W. stanął obutą nogą na jego szyję, a następnie uciskał doprowadzając do śmierci Marka M. Początkowo ukrył zwłoki w szafie, a po kilku dniach, w nocy, zakopał je w pobliżu garaży przy ulicy Kilińskiego w Krapkowicach. Ciało umieścił w worku, który zabrał z miejsca pracy" - wyjaśnia Bar.

Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo
Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo
Źródło: Policja Opolska

Przyznał się do winy

W złożonych wyjaśnieniach Andrzej W. przyznał się do winy. Twierdził, że powodem ataku było niestosowne zachowanie ofiary wobec jego partnerki. Oskarżony był wcześniej karany za przemoc wobec Marka M.

Andrzejowi W. za zabójstwo grozi kara od 10 do 30 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Z racji wcześniejszych wyroków Andrzej W. odpowiadać będzie za zbrodnię w warunkach recydywy.

Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo
Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo
Źródło: Policja Opolska
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Opolska

Udostępnij:
TAGI:
Krapkowicewojewództwo opolskieZabójstwo
Czytaj także:
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Były marszałek skazany po kolizji na S3
Lubuskie
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Pod kołami samochodu zginął rowerzysta, kierowca uciekł
WARSZAWA
imageTitle
Japończyk tęskni za Polską. To docenił najbardziej
EUROSPORT
"To nie ja strzelałam w Ultimo. Więzienna historia Beaty Pasik". Reportaż "Superwizjera"
18 lat spędziła w więzieniu, zapewnia, że jest niewinna. Śledczy analizują akta
WARSZAWA
Wybory w Hongkongu
Smutne wybory w Hongkongu. Mogli wybrać tylko 20 z 90 deputowanych
Świat
Giorgia Meloni
Meloni wsparła Zełenskiego
Świat
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
System kaucyjny. Tyle opakowań zwrócono
BIZNES
Pitbull (zdj. ilustracyjne)
Dwulatek nie żyje po ataku psa na Zakintos. "Straciłem syna z oczu na 30 sekund"
Świat
imageTitle
Neymar idzie pod nóż. Mundial znów się oddala
EUROSPORT
Pożar buszu w Nowej Południowej Walii
Drzewo przygniotło strażaka. Nie przeżył
METEO
Maryla Rodowicz
Jak dobrze znasz piosenki Królowej Maryli? Quiz urodzinowy
Maciej Wacławik
Fale na teneryfie
Zabici w popularnej wśród turystów zatoce
Świat
Kradzież ozdób z miejskiej choinki
Z miejskiej choinki zniknęły ozdoby. "Czy w Szczecinie grasuje Grinch?"
Szczecin
Andrzej Domański
Minister finansów o nowej strategii USA: Europa musi przyspieszyć
BIZNES
Roztopy
Ostrzeżenia IMGW w części Polski
METEO
Kierwiński
"Zatrzymania dotyczące aktów sabotażu dzieją się niemal codziennie"
Polska
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Rowerzysta wjechał pod tramwaj
Łódź
"Komisja Europejska już widzi, że sama siebie kompromituje przewlekaniem"
List siedmiu liderów w sprawie pieniędzy dla Ukrainy. Podpisał go też Tusk
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
Nawet 16 stopni. To będzie "wiosna w grudniu"
METEO
Ruszył proces Grzegorza Brauna
Europoseł z siedmioma zarzutami. Rusza proces Grzegorz Brauna
WARSZAWA
Oskarżony o zabójstwo żony na styczniowej rozprawie
Zabił żonę i upozorował wypadek na torach. Wyrok
Trójmiasto
shutterstock_2505374191
"Grzecznie daliśmy mu do zrozumienia". Zmowa na rynku i ponad 170 milionów kary
BIZNES
Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?
Maciej Wacławik
imageTitle
"Chcieli mnie zwolnić, a teraz nie pozwalają odejść"
EUROSPORT
Kamal Aljafari
"Możliwość tworzenia przypłacają czasem własnym życiem"
Kultura i styl
Wizyta Putina w Indiach
Ceny ropy w górę po doniesieniach z Indii
BIZNES
imageTitle
Brak gwiazdora nie zaszkodził. Thunder dalej na zwycięskim szlaku
EUROSPORT
Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn
Mieli maczetę, zaatakowali lokal z kebabem
Wrocław
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_2388860059
"Dla wielu osób to rytuał". Nowy raport
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica