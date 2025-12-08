Zabił znajomego, ciało zakopał w worku przy garażach

Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo (12.12.2014) Źródło: Policja Opolska

Prokuratura Okręgowa w Opolu poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko 41-letniemu Andrzejowi W., któremu zarzuca się zabójstwo Marka M.

Do zbrodni doszło pod koniec września 2024 roku w Krapkowicach. W październiku syn ofiary zgłosił zaginięcie ojca. Początkowo działania policji nie przyniosły efektu.

"Dopiero zeznania świadków uzyskane na przełomie listopada i grudnia 2024 r. pozwoliły powiązać Andrzeja W. z zaginięciem Marka M. Mężczyźni znali się od kilku lat, a Andrzej W. od czasu do czasu przebywał u Marka M." - informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Zwłoki znajomego zakopał w zagajniku

6 grudnia 2024 r. w zagajniku przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach odnaleziono zwłoki ofiary. Wówczas oskarżonemu Andrzejowi W. przedstawiono zarzut pozbawienia życia Marka M. poprzez jego uduszenie.

Śledztwo wykazało, że do zabójstwa doszło 30 września 2024 r. w mieszkaniu przy ul. Kilińskiego. Mężczyźni wcześniej pili alkohol w plenerze. Po powrocie oskarżony pobił Marka M.

"Po powaleniu pokrzywdzonego na podłogę Andrzej W. stanął obutą nogą na jego szyję, a następnie uciskał doprowadzając do śmierci Marka M. Początkowo ukrył zwłoki w szafie, a po kilku dniach, w nocy, zakopał je w pobliżu garaży przy ulicy Kilińskiego w Krapkowicach. Ciało umieścił w worku, który zabrał z miejsca pracy" - wyjaśnia Bar.

Przyznał się do winy

W złożonych wyjaśnieniach Andrzej W. przyznał się do winy. Twierdził, że powodem ataku było niestosowne zachowanie ofiary wobec jego partnerki. Oskarżony był wcześniej karany za przemoc wobec Marka M.

Andrzejowi W. za zabójstwo grozi kara od 10 do 30 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Z racji wcześniejszych wyroków Andrzej W. odpowiadać będzie za zbrodnię w warunkach recydywy.

