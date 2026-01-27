Logo strona główna
Wędkarz łowił ryby, na zamarznięty staw wszedł też nastolatek

Wędkarz na kruszejącym lodzie
Jak ratować osobę, pod którą załamał się lód?
Źródło: TVN24
67‑letni mężczyzna łowił ryby, a na lodową taflę wszedł także nastolatek. Interweniowali policjanci. Po rozmowach obaj zeszli z zamarzniętego stawu.

W ubiegłym tygodniu policjanci interweniowali na jednym ze zbiorników wodnych na terenie gminy Głubczyce. Zgłoszenie dotyczyło osób przebywających na zamarzniętym stawie, gdzie kruszejący lód stwarzał poważne zagrożenie.

Na miejscu policjanci zastali 67‑letniego mężczyznę łowiącego ryby oraz nastolatka.

"Wędkarz po sprawdzeniu tafli lodu wszedł na zamarznięty staw, wywiercił przerębel i łowił ryby. Podczas rozmowy z mężczyzną policjanci dostrzegli na lodzie również nastolatka, który też wszedł na zamarznięty zbiornik, aby sprawdzić, jak gruba jest tafla lodu. Chłopak oświadczył, że zna to miejsce, ponieważ w okresie letnim przyjeżdża tu z ojcem na wspólne połowy" - informuje policja w Głubczycach.

Wędkarz na kruszejącym lodzie
Wędkarz na kruszejącym lodzie
Źródło: KPP Głubczyce

Dwie osoby na cienkim lodzie

Nastolatek w asyście policjantów poczekał na swojego opiekuna. W obecności ojca przeprowadzili z nim rozmowę profilaktyczną, podczas której przypomnieli o realnych zagrożeniach, wynikających z przebywania na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Jak podkreślają, wchodzenie na lód, zwłaszcza przez dzieci czy młodzież, jest skrajnie nieodpowiedzialne i może doprowadzić do tragedii.

Interwencja policji na zamarzniętym zbiorniku w gminie Głubczyce
Interwencja policji na zamarzniętym zbiorniku w gminie Głubczyce
Źródło: KPP Głubczyce

67-letni wędkarz po przeprowadzonej rozmowie też zastosował się do poleceń i opuścił staw

Jak pomóc, gdy pod kimś załamie się lód?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak pomóc, gdy pod kimś załamie się lód?

Poznań
Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Głubczyce

województwo opolskieGłubczyce
