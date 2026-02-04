Wracał z 18-stki kolegi i zasnął na kilkunastostopniowym mrozie

Do zdarzenia doszło w Brzegu Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 31 stycznia około godziny 5.30 w Brzegu. Policjanci interweniowali w związku z agresywnym zachowaniem młodego mężczyzny wobec ratowników medycznych. Ze zgłoszenia wynikało, że ratownicy zostali skierowani w rejon jednego z marketów w mieście, gdzie miał leżeć młody mężczyzna.

Jak ustalili policjanci, przechodnie zareagowali na widok śpiącego pod sklepem młodego mężczyzny. Kontakt z nim był bardzo utrudniony, a na zewnątrz termometr wskazywał kilkunastostopniowy mróz. Na miejsce wezwano pomoc.

Znieważył ratowników medycznych

"Mężczyzna od początku był wulgarny wobec ratowników medycznych. Utrudniał im wykonywanie czynności, a jego słowna agresja nasilała się. Awanturnik w sposób wulgarny obrażał zespół medyczny. Kierował wobec nich również groźby pozbawienia zdrowia i życia. W obecności policjantów uspokoił się" - informuje policja w Brzegu.

Funkcjonariusze zatrzymali go i przewieźli do brzeskiej komendy. Jak okazało się, mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu tłumaczył policjantom, że wracał z 18-stki kolegi.

19-letni mieszkaniec Brzegu usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych i kierowania wobec nich gróźb karalnych. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia.

