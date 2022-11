Wszystkie koszmary prezesa

Prezesowski objazd po kraju i spotkania z wyborcami miały być antidotum na rozchwiane drożyzną i marnymi nastrojami społecznymi sondaże PiS. Jarosław Kaczyński chciał podczas nich gasić niepokoje i uspokajać nastroje. I nawet jeśli próbuje to robić - to miast balsamu na serca i dusze, z jego długich tyrad, najczęściej przebijają się do opinii publicznej popisy ludycznego i skarykaturyzowanego konserwatyzmu albo antyunijne pobrzękiwania szabelką. A że wszystkie one kwitowane są podczas spotkań chwalbą, brawami, śmiechami i entuzjazmem - prezes utwierdza się w fatalnym dla partii rządzącej przekonaniu, że mówi dobrze, trafia w dziesiątkę, a jego gawędy są tym, na co czekają Polacy.

Przyznaję - nie doceniłem siły rażenia wypowiedzi prezesa. Wydawało mi się, że oswojony z cotygodniowymi strumieniami jego świadomości i borykający się z problemami życia codziennego przeciętny zjadacz chleba, nawet jeśli ją odnotuje, to wzruszy ramionami, machnie ręką i pójdzie dalej. Ale kiedy wrzawa w mediach społecznościowych nie cichła, kiedy politycy PiS miast przyznać, że prezes wyraził się nieszczęśliwie i że, nawet jeśli powiedział co powiedział, to na pewno tak nie myślał, szli w zaparte i coraz bardziej nieporadnie go bronili, i kiedy do grona krytykujących Kaczyńskiego zaczęły dołączać pop-kulturowe i stroniące na co dzień od polityki gwiazdy, to sprawa zrobiła się naprawdę poważna. I nie daję grosza za opowieści o tym, że takie wystąpienia prezesa to starannie obmyślany zabieg mający odwracać uwagę od inflacji, kosztów kredytów, braków węgla czy finansowych i budżetowych kłopotów rządu. Bo inflacja - inflacją, węgiel - węglem, a do złości z tego powodu dołącza jeszcze wkurzenie z powodu jakichś oderwanych od rzeczywistości wywodów najważniejszego polityka w Polsce.