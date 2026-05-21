Olsztyn Na drodze krajowej spłonął samochód

Pożar auta na drodze krajowej nr 16

Kierowca Forda w czasie jazdy zauważył, że z pojazdu wydobywają się płomienie. Zatrzymał się i wezwał straż pożarną.

Pożar pojawił się w aucie, gdy kierowca jechał drogą krajową nr 16 w okolicach Woźnic Źródło zdjęcia: OSP Woźnice

- Na miejsce dotarły trzy zastępy ratowniczo-gaśnicze. Byli tam strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach i Woźnicach. Pożar był bardzo intensywny. Udało się go opanować, nikt nie odniósł obrażeń - poinformował kapitan Marcin Kordek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Pożar samochodu gasiły trzy zastępy strażaków Źródło zdjęcia: OSP Woźnice

Policja ustaliła wstępnie przyczyny pożaru samochodu.

- Jak wynika z raportu ze zdarzenia, przyczyną pojawienia się ognia w pojeździe było zwarcie instalacji elektrycznej - przekazał aspirant Rafał Syczew z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Pożar samochodu na drodze krajowej numer 16 Źródło zdjęcia: OSP Woźnice

Auto spłonęło całkowicie, służby drogowe zabrały wrak pojazdu.

