Olsztyn Jechali za szybko, nie wyrobili się na rondzie. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Kierowcy przelecieli przez rondo na trasie S5 Źródło zdj. gł.: KWP w Olsztynie

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Oba zdarzenia wyglądały niemal identycznie. Do pierwszego z nich doszło w czwartek (30 lipca), a do drugiego w niedzielę (3 sierpnia).

"Kierujący nie dostosowali prędkości do panujących warunków ruchu, w wyniku czego wjechali na rondo" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Kierowcy przejechali przez rondo Źródło zdjęcia: KWP w Olsztynie

Kierowcy byli trzeźwi.

Policjanci ukarali ich mandatami w wysokości 1,5 tysiąca złotych i 10 punktami karnymi.