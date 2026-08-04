Jechali za szybko, nie wyrobili się na rondzie. Nagranie
Oba zdarzenia wyglądały niemal identycznie. Do pierwszego z nich doszło w czwartek (30 lipca), a do drugiego w niedzielę (3 sierpnia).
"Kierujący nie dostosowali prędkości do panujących warunków ruchu, w wyniku czego wjechali na rondo" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Kierowcy byli trzeźwi.
Policjanci ukarali ich mandatami w wysokości 1,5 tysiąca złotych i 10 punktami karnymi.
Źródło: tvn24.pl