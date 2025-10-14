Zderzenie nastolatków na hulajnogach. Nagranie

Do zdarzenia doszło na ulicy Władysława Jagiełły w Pasłęku w powiecie elbląskim.
- 14-latek zderzył się z 12-latkiem - obaj kierowali hulajnogami elektrycznymi. 14-latek nie posiadał uprawnień do kierowania - przekazał nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Jak dodał, policjanci sporządzili notatkę ze zdarzenia, która trafi do sądu rodzinnego.
Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nastolatkowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Elblągu