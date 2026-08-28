Przejechał pod prąd przez rondo w Pasłęku. Czeka go kolejny egzamin na prawo jazdy
Policjanci z Pasłęka ustalili kierowcę, który, nie stosując się do przepisów, celowo przejechał pod prąd przez rondo przy ul. Jagiełły. Na szczęście nie doszło do wypadku, a mężczyznę udało się zidentyfikować dzięki nagraniom z monitoringu.
Policjanci z Pasłęka, analizując zabezpieczone materiały, ustalili jego tożsamość i wyciągnęli wobec niego konsekwencje za wykroczenie.
Przekroczył limit punktów
21-letni mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 3 tysięcy złotych oraz 10 punktami karnymi. Jak poinformował nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, kierowca miał już wcześniej 14 punktów. Po doliczeniu kolejnych 10 na jego koncie znalazły się łącznie 24 punkty.
Jak przekazał nadkomisarz Nowacki, w związku z przekroczeniem dopuszczalnego limitu 21-latek zostanie skierowany na ponowny egzamin sprawdzający jego umiejętności kierowania pojazdem.