Olsztyn Autokar przewrócił się na bok. Cztery osoby poszkodowane Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

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Do wypadku autokaru doszło w piątek w rejonie miejscowości Pawłów na drodze serwisowej biegnącej wzdłuż trasy S7.

- Kierowca autobusu, który przewoził pracowników firmy z gminy Olsztynek, rozpoczął manewr wyprzedzania osobowego Volvo. W tym momencie kierowca Volvo nie upewnił się i rozpoczął manewr wymijania kolejnego pojazdu. W wyniku tego zderzył się z busem, który uderzył w barierki, a następnie wjechał do rowu - przekazała sierż. Izabela Bogacka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Autokar przewrócił się na bok pod Olsztynkiem Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Według ustaleń policji, kierowca autobusu był trzeźwy.

Są ranni

- Autokarem podróżowało 25 pasażerów oraz kierowca. Pojazd przewrócił się na bok. Wszyscy podróżujący samodzielnie opuścili pojazd. Trzy osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego - przekazał mł. bryg. Łukasz Wróblewski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Według policji, poszkodowane zostały cztery osoby. Jedna osoba została zabrana przez śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

25 pasażerów w przewróconym autokarze Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Droga zablokowana

Na miejscu działania prowadzą służby ratunkowe. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Droga serwisowa przed miejscowością Pawłowo jest całkowicie zablokowana.