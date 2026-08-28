Autokar przewrócił się na bok. Cztery osoby poszkodowane
Do wypadku autokaru doszło w piątek w rejonie miejscowości Pawłów na drodze serwisowej biegnącej wzdłuż trasy S7.
- Kierowca autobusu, który przewoził pracowników firmy z gminy Olsztynek, rozpoczął manewr wyprzedzania osobowego Volvo. W tym momencie kierowca Volvo nie upewnił się i rozpoczął manewr wymijania kolejnego pojazdu. W wyniku tego zderzył się z busem, który uderzył w barierki, a następnie wjechał do rowu - przekazała sierż. Izabela Bogacka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Według ustaleń policji, kierowca autobusu był trzeźwy.
Są ranni
- Autokarem podróżowało 25 pasażerów oraz kierowca. Pojazd przewrócił się na bok. Wszyscy podróżujący samodzielnie opuścili pojazd. Trzy osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego - przekazał mł. bryg. Łukasz Wróblewski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.
Według policji, poszkodowane zostały cztery osoby. Jedna osoba została zabrana przez śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
Droga zablokowana
Na miejscu działania prowadzą służby ratunkowe. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Droga serwisowa przed miejscowością Pawłowo jest całkowicie zablokowana.