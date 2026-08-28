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Olsztyn

Autokar przewrócił się na bok. Cztery osoby poszkodowane

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Autokar przewrócił się na bok pod Olsztynkiem
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie
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Autokar z 25 pasażerami przewrócił się na bok po zderzeniu z samochodem osobowym na drodze serwisowej przy trasie S7 między Olsztynkiem a Pawłowem. Cztery osoby zostały poszkodowane, a na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest zablokowana.

Do wypadku autokaru doszło w piątek w rejonie miejscowości Pawłów na drodze serwisowej biegnącej wzdłuż trasy S7.

- Kierowca autobusu, który przewoził pracowników firmy z gminy Olsztynek, rozpoczął manewr wyprzedzania osobowego Volvo. W tym momencie kierowca Volvo nie upewnił się i rozpoczął manewr wymijania kolejnego pojazdu. W wyniku tego zderzył się z busem, który uderzył w barierki, a następnie wjechał do rowu - przekazała sierż. Izabela Bogacka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Autokar przewrócił się na bok pod Olsztynkiem
Autokar przewrócił się na bok pod Olsztynkiem
Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Według ustaleń policji, kierowca autobusu był trzeźwy.

Są ranni

- Autokarem podróżowało 25 pasażerów oraz kierowca. Pojazd przewrócił się na bok. Wszyscy podróżujący samodzielnie opuścili pojazd. Trzy osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego - przekazał mł. bryg. Łukasz Wróblewski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Według policji, poszkodowane zostały cztery osoby. Jedna osoba została zabrana przez śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

25 pasażerów w przewróconym autokarze
25 pasażerów w przewróconym autokarze
Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Droga zablokowana

Na miejscu działania prowadzą służby ratunkowe. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Droga serwisowa przed miejscowością Pawłowo jest całkowicie zablokowana.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Warmińsko-MazurskieWypadek
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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