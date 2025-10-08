Olsztyn Źródło: Google Earth

Do pożaru doszło we wtorek wieczorem (7 października) w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Srebrnej w Olsztynie.

- Strażacy z płonącego mieszkania ewakuowali starszą kobietę. Była prowadzona akcja reanimacyjna, niestety zespół ratownictwa medycznego stwierdził jej zgon - powiedział starszy kapitan Adam Rybicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Mieszkanie, w którym wybuchł pożar, znajduje się na drugim piętrze bloku, który ma sześć pięter. Żeby zapobiec zatruciu sąsiadów gazami pożarowymi, strażacy ewakuowali mieszkańców parteru i pierwszego piętra. Z budynku ewakuowano 46 osób.

- Gdy strażacy przybyli na miejsce pożar był mocno rozwinięty, było go widać z zewnątrz - podkreślił strażak.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności pożaru.

