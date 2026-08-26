Olsztyn Jachty z młodymi adeptami żeglarstwa przewróciły się na jeziorze. Jest śledztwo prokuratury Oprac. Michał Malinowski |

Akcja wyciągania łódek, który wywróciły się na jeziorze Seksty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Facebook/Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

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Jak przekazał prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, dotychczasowe ustalenia wskazują, że sternicy wszystkich jachtów posiadali stosowne uprawnienia. Byli również trzeźwi.

- Trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Sprawdzane jest, dlaczego jachty wypłynęły z Okartowa na jezioro Śniardwy pomimo alertów pogodowych oraz w późnych godzinach popołudniowych, co utrudniało pokonanie zaplanowanej trasy przed zachodem słońca - poinformował prokurator Brodowski.

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Śledczy weryfikują również, czy jachty były właściwe przygotowane do panujących warunków pogodowych, oraz czy liczba znajdujących się na nich osób nie przekraczała dopuszczalnych limitów.

Świadek o akcji ratunkowej na jeziorze Seksty Źródło: TVN24

Akcja ratunkowa na jeziorze Seksty

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia w godzinach wieczornych na jeziorze Seksty. Pięć jachtów, na których znajdowali się uczestnicy kursu żeglarskiego, kierowało się z miejscowości Okartowo w kierunku Kaczerajna. Około godziny 20, kiedy jednostki znajdowały się na jeziorze Seksty silne podmuchy wiatru spowodowały wywrócenie się czterech jachtów.

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W rejsie uczestniczyło około 40 osób. Wszystkie, które znajdowały się na wywróconych jednostkach, opuściły pokład. Udzielona została im pomoc służb ratunkowych. Jeden z uczestników został lekko ranny.