Olsztyn Dachował, wydostał się z auta i otworzył piwo Damian Nowicki |

Marta Golbik: alkohol to trucizna Źródło zdj. gł.: Policja

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W niedzielę, 13 września około godziny 18 w Jędrychowie (powiat iławski) dachował samochód osobowy. Świadek zdarzenia zgłosił policjantom, że kierowca wydostał się z rozbitego auta, a chwilę później otworzył piwo i zaczął je pić.

Prawie trzy promile alkoholu. I pił dalej

Za kierownicą siedział 30-letni mieszkaniec gminy Kisielice. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu.

Stanie przed sądem, grozi mu do trzech lat więzienia.