Balony nad Polską. Policja dostaje wiele zgłoszeń
Warmińsko-Mazurska policja przyjmuje od rana zgłoszenia od mieszkańców, którzy zauważyli na niebie balony.
- Były zauważone w okolicach Ełku, Giżycka oraz Bartoszyc - mówi asp.szt. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Jeden wylądował w jeziorze
Aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku informuje, że od rana policja dostała sporo zgłoszeń dotyczących trzech lokalizacji.
- Jeden balon wylądował w Jeziorze Ełckim, a kolejne w miejscowość Chruściele oraz okolicach Orzechowa w gminie Stare Juchy - zaznacza.
Dwa zgłoszenie w okolicach Giżycka
O kolejnych zgłoszeniach mówi w rozmowie z tvn24.pl asp. szt. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
- W miejscowości Kożuchy Małe w gminie Kruklanki balony wylądowały w przy Jeziorze Kruklin. Policjanci jadą też do miejscowości Rybical w gminie Ryn, gdzie również otrzymaliśmy zgłoszenie - mówi.
Policja: najprawdopodobniej to nielegalne papierosy
Natomiast st. asp. Piotr Drozd z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach mówi, że około godz. 6.24 policja dostała zgłoszenie o balonie, który wylądował w pobliżu miejscowości Gierkiny w gminie Sępopol.
- Trwają oględziny, ustalana jest zawartość podczepionego ładunku. Najprawdopodobniej to nielegalne papierosy - zaznacza policjant.
Jeden balon w Olecku
O kolejnym balonie informuje sierż. szt. Damian Rytwiński z Komendy Powiatowej Policji w Olecku.
- Zgłoszenie otrzymali o godz. 7.30. Balon spadł w miejscowości Olecko. Został zabezpieczony przez służby, na miejscu wciąż pracuje policja - zaznacza sierż. szt. Rytwiński.
Również na Podlasiu
Zgłoszenia otrzymała też podlaska policja.
O godz. 6 rano balon został zauważony w miejscowości Łopusze w powiecie siemiatyckim.
O balonach informowało RMF FM oraz lokalne media.
