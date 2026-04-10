Olsztyn Balony nad Polską. Policja dostaje wiele zgłoszeń Oprac. Tomasz Mikulicz

Kożuchy Małe. Przy Jeziorze Kruklin wylądowały balony Źródło: KPP Giżycko

Warmińsko-Mazurska policja przyjmuje od rana zgłoszenia od mieszkańców, którzy zauważyli na niebie balony.

- Były zauważone w okolicach Ełku, Giżycka oraz Bartoszyc - mówi asp.szt. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Balony przy Jeziorze Kruklin Źródło: KPP Giżycko

Jeden wylądował w jeziorze

Aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku informuje, że od rana policja dostała sporo zgłoszeń dotyczących trzech lokalizacji.

- Jeden balon wylądował w Jeziorze Ełckim, a kolejne w miejscowość Chruściele oraz okolicach Orzechowa w gminie Stare Juchy - zaznacza.

Dwa zgłoszenie w okolicach Giżycka

O kolejnych zgłoszeniach mówi w rozmowie z tvn24.pl asp. szt. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

- W miejscowości Kożuchy Małe w gminie Kruklanki balony wylądowały w przy Jeziorze Kruklin. Policjanci jadą też do miejscowości Rybical w gminie Ryn, gdzie również otrzymaliśmy zgłoszenie - mówi.

Balon w miejscowości Rybical Źródło: KPP Giżycko

Policja: najprawdopodobniej to nielegalne papierosy

Natomiast st. asp. Piotr Drozd z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach mówi, że około godz. 6.24 policja dostała zgłoszenie o balonie, który wylądował w pobliżu miejscowości Gierkiny w gminie Sępopol.

- Trwają oględziny, ustalana jest zawartość podczepionego ładunku. Najprawdopodobniej to nielegalne papierosy - zaznacza policjant.

Balon w Olecku Źródło: KPP Olecko

Jeden balon w Olecku

O kolejnym balonie informuje sierż. szt. Damian Rytwiński z Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

- Zgłoszenie otrzymali o godz. 7.30. Balon spadł w miejscowości Olecko. Został zabezpieczony przez służby, na miejscu wciąż pracuje policja - zaznacza sierż. szt. Rytwiński.

Balon w miejscowości Łopusze Źródło: KPP Siemiatycze

Również na Podlasiu

Zgłoszenia otrzymała też podlaska policja.

O godz. 6 rano balon został zauważony w miejscowości Łopusze w powiecie siemiatyckim.

O balonach informowało RMF FM oraz lokalne media.

