Były współpracownik papieża skazany

Na karę łączną ośmiu lat więzienia Sąd Okręgowy w Elblągu skazał Jana N., znanego jako zakonnik Polikarp, oskarżonego o czyny pedofilskie. Franciszkanin m.in. pracował w Sekretariacie Stanu w Watykanie i był współpracownikiem papieża Franciszka. O sprawie poinformował rzecznik sądu Arkadiusz Kuta.

Oskarżony o kilkanaście przestępstw. W Polsce i we Włoszech

Jak przekazał, zakonnikowi Polikarpowi prokuratura zarzuciła popełnienie w Polsce i we Włoszech kilkunastu przestępstw. Polegały one na tym, że wykorzystując zaufanie pokrzywdzonych z racji pełnionej roli ich przewodnika duchowego, dopuścił się zgwałcenia osoby małoletniej i wymuszenia innych czynności seksualnych, w tym wobec małoletnich.

Sąd zastosował wobec duchownego także środek karny w postaci zakazu wykonywania działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi, a także zakaz wykonywania posługi duszpasterskiej wobec małoletnich na zawsze. Zakazał kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych przez 10 lat i przebywania w szkołach, przedszkolach i żłobkach przez 10 lat. Nakazał również zapłatę przez oskarżonego zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych w łącznej kwocie 210 tys. zł. Sąd uniewinnił oskarżonego od jednego zarzutu - popełnienia czynów polegających na podejmowaniu innych czynności seksualnych wobec osoby małoletniej, których miał się dopuścić w 2006 r. w Rzymie. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu, sąd umorzył postępowanie w części dotyczącej czynów, których karalność uległa przedawnieniu. Sąd wyłączył jawność posiedzenia na czas podania ustnych motywów wyroku. Wyrok nie jest prawomocny.

Długa lista zarzutów

Przypomnijmy, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, informując w maju 2024 r. o wysłaniu aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Elblągu, przekazała, że "postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zakonu, do którego przynależy oskarżony". Do czynów objętych aktem oskarżenia dochodzić miało w latach 2006-2016 w Polsce, ale też za granicą. Łącznie prokurator zarzucił oskarżonemu popełnienie 14 przestępstw na szkodę czterech małoletnich pokrzywdzonych. Większość zarzutów dotyczy czynów, gdy małoletni nie mieli ukończonych 15 lat. Z zarzuconych oskarżonemu przestępstw najsurowszą karą zagrożone było doprowadzenie podstępem do obcowania płciowego. Takich czynów oskarżonemu zarzucono osiem.

