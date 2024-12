"Oszukać przeznaczenie", w głównej roli pieszy. Nagranie

"Jakbym oglądał kolejną część filmu 'Oszukać przeznaczenie'"

O komentarz do nagrania poprosiliśmy byłego biegłego z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. - Gdy patrzyłem na to nagranie, pomyślałem, że jakbym oglądał kolejną część filmu "Oszukać przeznaczenie" - skomentował Andrzej Janicki. - Ten pieszy lub piesza - bo ciężko to określić - nie miał na sobie żadnego odblasku, to dodatkowo szedł nieprawidłową stroną jezdni, żeby mógł obserwować nadjeżdżające pojazdy, tylko szedł do nich plecami - dodał. - Tylko refleks kierującego spowodował, że nie doszło do tragedii i do tego były w miarę dobre warunki na drodze, ale gdyby ta droga była zaśnieżona czy oblodzona, wtedy ten kierujący nie miałby szans na taką reakcję, nie ominąłby tego pieszego, który szedł tą drogą bez jakiegokolwiek pomyślunku, to było proszenie się o tragedię - podsumował Andrzej Janicki.