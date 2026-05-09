Olsztyn

Znaleźli drona przy granicy z Rosją. Żandarmeria: prawdopodobnie wojskowy

Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria potwierdza: znaleziono drona
Źródło: TVN24
Przy granicy z Obwodem Królewieckim znaleziono drona. "Prawdopodobnie to dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych" - poinformował w komunikacie rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Dron został znaleziony w sobotę przed godziną 9 podczas prac na polu w pobliżu wsi Osieka, około 20 kilometrów od polsko-rosyjskiej granicy. - Policjanci potwierdzili, że taki przedmiot leży na polu. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko i prokuraturę - powiedziała podkom. Marta Kabelis z bartoszyckiej policji.

- Na miejscu pracują służby, żeby określić, co to dokładnie jest za przedmiot i skąd przyleciał - przekazał z kolei asp. szt Rafał Jackowski z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji. Dodał, że to odosobnione zdarzenie i nie znaleziono innych podejrzanych obiektów.

RMF podał, że na dronie są napisy w cyrylicy.

"Prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego"

"Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych"- poinformował w komunikacie rzecznik prasowy komendanta głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Jak zaznaczył postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora 8. wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Niewielki obiekt , "nie stwarza zagrożenia" dla ludzi

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski powiedział, że na miejsce zdarzenia został skierowany prokurator z 8. wydziału ds. wojskowych tej prokuratury.

- Potwierdzam, że jest to niewielki obiekt latający, nie stwarza zagrożenia dla ludności cywilnej. Kraju pochodzenia nie wskazujemy. Urządzenie zostanie zabezpieczone i przekazane do dalszych badań - dodał.

pc

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Anna Winiarska
