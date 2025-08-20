Dwie osoby z zarzutami zabójstwa po brutalnym ataku na mężczyznę w kryzysie bezdomności Źródło: Policja Olsztyn

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w altance na terenie ogródków działkowych w Barczewie, gdzie czterech mężczyzn piło wspólnie alkohol.

W pewnym momencie dwaj z nich, 20-letni Alan C. i 21-letni Dominik Z., zaatakowali 57-letniego Zbigniewa P., który (jak informuje RMF FM) jest osobą w kryzysie bezdomności i który (jak ustaliła prokuratura) mieszkał na terenie działek.

Doznał m.in. złamania kilkunastu żeber oraz poparzeń

- Bili go, kopali, uderzali metalowym łańcuchem, przewrócili na podłogę i skakali po nim. Podpalali m.in. twarz pokrzywdzonego. Trwało to kilka godzin – mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Mężczyzna doznał złamania kilkunastu żeber, potłuczeń głowy i klatki piersiowej, odmy płucnej, a także poparzeń drugiego i trzeciego stopnia obejmujących m.in. twarz i drogi oddechowe.

Szpital zawiadomił policję

W takim stanie został znaleziony przez postronną osobę, która wezwała pogotowie. Trafił w ciężkim stanie do szpitala w Olsztynie, który powiadomił o tym policję.

Policjanci zatrzymali najpierw 20-latka. Wkrótce po tym na komendę zgłosił się 21-latek oraz 42-letni Grzegorz S., który był w altance podczas całego zdarzenia.

Trzeci z zatrzymanych odpowie za nieudzielenie pomocy i utrudnianie śledztwa

Prokurator przedstawił Alanowi C. i Dominikowi Z. zarzuty usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast Grzegorz S. usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu i utrudniania śledztwa poprzez zacieranie dowodów i ukrywanie przedmiotów, które mogły pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

- Przesłuchani złożyli wyjaśnienia, częściowo się przyznając. Każdy z nich umniejsza swoją winę. Sąd Rejonowy w Olsztynie na wniosek prokuratora zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy – przekazał Brodowski.

Podejrzanym o usiłowanie zabójstwa grozi od 15 lat więzienia do dożywocia. Przestępstwo zarzucane Grzegorzowi S. jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.