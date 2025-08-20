Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Kilka godzin "bili łańcuchami, przypalali go i skakali po nim"

Jeden z zatrzymanych w sprawie brutalnego ataku
Dwie osoby z zarzutami zabójstwa po brutalnym ataku na mężczyznę w kryzysie bezdomności
Źródło: Policja Olsztyn
Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Takie zarzuty usłyszeli 20-latek i 21-latek, którzy na terenie ogródków działkowych w Barczewie (województwo warmińsko-mazurskie) zaatakowali mieszkającego tam 57-latka w kryzysie bezdomności. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna był przez kilka godzin bity łańcuchem i przypalany. Podejrzani mieli też po nim skakać.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w altance na terenie ogródków działkowych w Barczewie, gdzie czterech mężczyzn piło wspólnie alkohol.

W pewnym momencie dwaj z nich, 20-letni Alan C. i 21-letni Dominik Z., zaatakowali 57-letniego Zbigniewa P., który (jak informuje RMF FM) jest osobą w kryzysie bezdomności i który (jak ustaliła prokuratura) mieszkał na terenie działek.

Doznał m.in. złamania kilkunastu żeber oraz poparzeń

- Bili go, kopali, uderzali metalowym łańcuchem, przewrócili na podłogę i skakali po nim. Podpalali m.in. twarz pokrzywdzonego. Trwało to kilka godzin – mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Mężczyzna doznał złamania kilkunastu żeber, potłuczeń głowy i klatki piersiowej, odmy płucnej, a także poparzeń drugiego i trzeciego stopnia obejmujących m.in. twarz i drogi oddechowe.

Szpital zawiadomił policję

W takim stanie został znaleziony przez postronną osobę, która wezwała pogotowie. Trafił w ciężkim stanie do szpitala w Olsztynie, który powiadomił o tym policję.

Policjanci zatrzymali najpierw 20-latka. Wkrótce po tym na komendę zgłosił się 21-latek oraz 42-letni Grzegorz S., który był w altance podczas całego zdarzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Brutalny atak na przystanku tramwajowym

Brutalny atak na przystanku tramwajowym

Wrocław
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż

Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż

WARSZAWA

Trzeci z zatrzymanych odpowie za nieudzielenie pomocy i utrudnianie śledztwa

Prokurator przedstawił Alanowi C. i Dominikowi Z. zarzuty usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast Grzegorz S. usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu i utrudniania śledztwa poprzez zacieranie dowodów i ukrywanie przedmiotów, które mogły pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

- Przesłuchani złożyli wyjaśnienia, częściowo się przyznając. Każdy z nich umniejsza swoją winę. Sąd Rejonowy w Olsztynie na wniosek prokuratora zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy – przekazał Brodowski.

Podejrzanym o usiłowanie zabójstwa grozi od 15 lat więzienia do dożywocia. Przestępstwo zarzucane Grzegorzowi S. jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Olsztyn

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuraturaWarmińsko-Mazurskie
Czytaj także:
imageTitle
Stracił Tour de Pologne. Diagnoza poważniejsza, niż się wydawało
EUROSPORT
shutterstock_2213699725
Ogromna kumulacja rozbita. Rekordowa wygrana
BIZNES
Kornelia Wieczorek
Wielki sukces 17-latki z Polski. Trafiła na prestiżową listę magazynu "Time"
Polska
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 - terminarz, wyniki i tabele
EUROSPORT
Wybuch w polu kukurydzy
Eksplozja tajemniczego obiektu. Wstępne ustalenia prokuratury
Lublin
ZUS
Zanosiła obiad mężowi, ZUS zażądał 60 tysięcy złotych. "Najbardziej absurdalna wygrana"
BIZNES
imageTitle
Pobudka z kolejnym tytułem? O której gra Iga Świątek
EUROSPORT
Moskwa
Rosja wykorzystuje "bardzo specjalny mechanizm"
BIZNES
Czekolada
Znaleźli przepis na idealną czekoladę
METEO
Nocne ataki w Ukrainie
Seria ataków, wśród rannych dzieci. "Rosja nie spieszy się z zakończeniem wojny"
suplement suplementy shutterstock_1743854366
Do końca nie wiemy, co w nich jest. A jednak dajemy się nabrać
Agnieszka Pióro
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Cztery osoby zginęły w zderzeniu auta z cysterną. Ustalenia prokuratury
WARSZAWA
Kamery monitoringu zarejestrowały jazdę pirata drogowego
Pirat drogowy szarżę po ulicach zakończył kąpielą w fontannie. Nagranie
Lubuskie
Andrzej Domański
FAŁSZDomański: "wiele ze 100 konkretów zostało zrealizowane". No nie
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Klub pogrążony w żałobie. Zmarł były król strzelców
EUROSPORT
CBZC rozbiło gang handlujący nielegalnymi lekami w sieci
Handlowali lekami w sieci. 11 osób z zarzutami
Opole
pap_20250812_0J6
Nowa broń fiskusa. "Skala zjawiska rośnie"
BIZNES
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Wyłamana brama, antyterroryści w akcji. Dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
Wojsko polskie, polscy żołnierze
Polska "nie wyśle żołnierzy na Ukrainę". Szef MON: mamy inne zadania
Polska
Japońska rzeka Ani
Padało tak, że rzeka wystąpiła z brzegów
METEO
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem. Policja zatrzymała mężczyznę
WARSZAWA
imageTitle
Dalej niż do Nowego Jorku. Wyjątkowy lot na jeden mecz
EUROSPORT
Trądzik
Hejt z powodu trądziku. Jak poradzić sobie z tą chorobą?
Zuzanna Kuffel
urzadzenie
Nadpalone elementy na polu kukurydzy. Tak wygląda jeden z nich
Polska
Morski statek ratowniczy (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna wyłowiony z morza przez załogę pogłębiarki
Trójmiasto
52-latek był objęty sześcioma zakazami prowadzenia pojazdów
Chcieli go zatrzymać do kontroli. Nagle zmienił kierunek jazdy
WARSZAWA
shutterstock_2629400105
Potężne wzrosty, miliardowe wpływy
BIZNES
imageTitle
"Bałtyk 4:0". Do pokonania morza wpław zabrakło niewiele
EUROSPORT
30-latka wjechała rowerem na drogę ekspresową
Rowerzystka na drodze ekspresowej. Nagranie
Wrocław
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
Dwoje pacjentów wypadło z okna szpitala. Jest śledztwo
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica