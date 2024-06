Kto przejął wyborców Trzeciej Drogi? Bez zaskoczenia

Odpływ wyborców

Co z resztą? Aż 33,5 proc. tych, którzy w ostatnich wyborach do Sejmu poparło Trzecią Drogę, teraz zagłosowało na Koalicję Obywatelską. Konfederacja przekonała do siebie 8,1 proc. dawnych wyborców ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni .

Im starsi wyborcy, tym mniejsze poparcie

"Wierzymy, że będzie lepiej"

- To, co dzieje się w Europie i co dzisiaj widzimy napawa nas bardzo dużym smutkiem i zmartwieniem. Europa brunatnieje. Widzimy to w tych wyborach bardzo wyraźnie. Widzimy to we Francji, widzimy to w Niemczech, widzimy to w Austrii. Europa brunatnieje. I tym większa będzie odpowiedzialność tych kilku osób, które wyślemy do PE, żeby razem mądrze rządzili Europą - skomentował marszałek Sejmu.