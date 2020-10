"Pan minister najprawdopodobniej zarażał już od dwóch dni. Od soboty już mógł być zakaźny"

Przeciętny okres wylęgania wirusa to około 5-7 dni, więc jeżeli pierwsze objawy pojawiły się w poniedziałek, to należy uznać, że zakażenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu między sobotą a wtorkiem - ocenił w TVN24 dr Paweł Grzesiowski. - Taka jest zasada w epidemiologii, że cofamy się dwa, a nawet czasami trzy dni - wyjaśnił.

"Należy uznać, że zakażenia miało miejsce w ubiegłym tygodniu"

O zakażeniach w rządzie mówił na antenie TVN24 ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń dr Paweł Grzesiowski. - Wirus nie ma matematycznej dokładności, ale okres wylęgania, przeciętny, to jest około 5-7 dni więc jeżeli pierwsze objawy pojawiły się dzisiaj, czyli w poniedziałek, to należy uznać, że zakażenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu między sobotą a wtorkiem - powiedział.

- 5-7 dni okresu wylęgania, pierwsze objawy dziś, test dodatni dziś, wskazują na to, że jest to faza objawowa. Pan minister najprawdopodobniej zarażał już od dwóch dni, czyli odliczając wstecz, od soboty już mógł być pan minister zakaźny. Wszystko, co działo się przez sobotę i niedzielę dla innych osób, jeśli były bez zabezpieczenia, mogło skończyć się zakażeniem - ostrzegł.