Prezydent Serbii wywiera naciski na niezależne media. Ujawniono nagranie

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić
Zagrożona niezależność mediów w Serbii
Źródło: TVN24
Śledztwo dziennikarskie w Serbii jasno pokazuje, że naciski na niewygodne media miał wywierać sam prezydent Aleksandar Vucić. Z dziennikarzem jednej z tych redakcji rozmawiała Justyna Zuber. Materiał magazynu "Fakty o świecie" TVN24 BiS.

Niezależność mediów w Serbii od dawna jest kwestionowana, ale do tej pory ingerencja władz w ten filar demokracji była tylko domysłem. Dziennikarze śledczy ujawnili ostatnio rozmowę telefoniczną, z której jasno wynika, że prezydent Aleksandar Vucić miał interesować się losem dwóch ostatnich niezależnych redakcji w kraju.

- Takich rozmów odbyło się w przeszłości na pewno bardzo dużo i w wyniku tych rozmów można było ludzi przekonać albo zastraszyć, żeby zwolnili dziennikarzy, którzy robią problemy - mówi politolog Adam Balcer.

Belgradzki portal śledczy Krig, wspólnie z międzynarodową siecią dziennikarzy tropiących korupcję, opublikował rozmowę telefoniczną między prezesem United Group Stanem Millerem a szefem państwowej spółki Telecom Srbija Vladimirem Luciciem.

Na nagraniu obaj mają rozmawiać o zwolnieniu prezeski United Media Aleksandry Subotić, która zarządza kanałami N1 i Nova S. - Nie mogę zwolnić Aleksandry, tak jak to ustaliliśmy. Muszę najpierw bardzo zmniejszyć tę firmę w Serbii. (...) Rozumiem, że prezydent zadzwonił do ciebie i jest bardzo zdenerwowany, ale muszę znaleźć sposób by zrobić to szybko - powiedział Stan Miller.

United Group zaprzecza jakoby prowadziła rozmowy z rządem i zapewnia, że "niezależność redakcyjna jest dla obecnego kierownictwa sprawą świętą".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Tusk, Aleksandar Vuczić
Tusk przemówił w języku gospodarza. "To zasługuje na szczególny aplauz"
Polska
Strzały i pożar przed parlamentem Serbii
Strzały i pożar przed parlamentem. Prezydent mówi o "akcie terroru"
Świat
Belgrad, stolica Serbii shutterstock_2445457061
Nowy podatek. Ma zbliżyć kraj do Unii Europejskiej
BIZNES

Rozmowa z szefem redakcji N1 Serbia

O tym, jak wygląda sytuacja w środku, zapytaliśmy szefa redakcji N1 Serbia Igora Bozicia. - Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że coś takiego się dzieje. To działo się za naszymi plecami, dlatego poprosiliśmy o wyjaśnienie - mówi Bozić.

Dyrektor informacyjny stacji N1 Serbia podkreśla, że oświadczenie nie tłumaczy, dlaczego prezes firmy rozmawia z przedstawicielem rządowej spółki na temat tego, co prezydentowi kraju nie podoba się w mediach. - To, że zapewniono o naszej niezależności nie sprawia, że nie słyszeliśmy tego, co słyszeliśmy - dodaje.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Serbia "na krawędzi wojny domowej"? "Bardzo tego pragną"

Wiadomo za to, że stacja N1 od lat relacjonuje antyrządowe protesty, ujawnia afery i pokazuje drugą stronę władzy - dziennikarze płacą za to wysoką cenę każdego dnia: od kampanii oszczerstw po bezpośrednie groźby.

- Nasi dziennikarze są atakowani. Każdego dnia otrzymujemy pogróżki, także w mediach społecznościowych. Dziś dostaliśmy wiadomość z groźbą, że nasz budynek powinien zostać podpalony i zrównany z ziemią, bo relacjonowaliśmy debatę w Parlamencie Europejskim na temat Serbii - zwraca uwagę Igor Bozić.

Serbia formalnie pozostaje kandydatem do Unii Europejskiej, ale standardy wolności i prasy - filaru demokracji - należą do najczęściej krytykowanych obszarów.

Bozić: bez wolnych mediów kraj pogrąży się w całkowitej ciemności

Starsza specjalistka ds. Bałkanów Zachodnich Ośrodka Studiów Wschodnich Paulina Wankiewicz-Kłoczko stwierdza, że "Aleksandar Vucić jest w pozycji siły". - Robi wszystko, żeby niezależne media dodatkowo uciszać - dodaje.

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić
Prezydent Serbii Aleksandar Vucić
Źródło: SZILARD KOSZTICSAK/EPA/PAP

Politolog Adam Balcer przypomina, że telewizjom odebrano koncesje do nadawania w różnych sieciach kablowych. Stacja N1 dostępna jest obecnie w ofercie tylko jednego dostawcy telewizji kablowej na około 35 procentach obszaru kraju - głównie w miastach. Trzy lata temu właściciele złożyli wniosek o koncesję krajową, ale został on odrzucony. Igor Bozić uważa, że zdecydowano tak z powodów politycznych.

Dyrektor informacyjny stacji N1 Serbia zapytany, jak zmieniła się sytuacja niezależnego dziennikarstwa na przestrzeni lat, odpowiedział: "dramatycznie w Serbii postępuje autorytaryzm". - Ludziom odbiera się możliwości widzenia rzeczywistości taką, jaka jest - dodaje.

Zaniepokojenie dotyczy nie tylko samej redakcji, ale całego społeczeństwa obywatelskiego. - Bez wolnych mediów kraj pogrąży się w całkowitej ciemności informacyjnej - ostrzega Bozić.

"Jedynie międzynarodowa uwaga może nam teraz pomóc"

Mimo opresji, dziennikarze N1 pracują dalej, relacjonują protesty, afery i debaty. - Naszą motywacją jest chęć wykonywania naszego zawodu w sposób profesjonalny i wolny tak długo, jak to będzie możliwe - podkreśla Igor Bozić.

Istnieją poważne obawy, że poważne zmiany to kwestia tygodni lub miesięcy. - Prezydent zapytał Nikosa o szybką ścieżkę zwolnienia Subotić, a nie dyrektorów N1 czy Nowa S. On zdaje sobie sprawę, że trudno teraz zwolnić dyrektora N1 bez uprzedniej reorganizacji - powiedział prezes państwowej spółki Telecom Srbija Vladimir Lucić do Stana Millera.

Na te słowa prezes United Group odpowiedział: - Nie, nie, będziemy działać tak szybko jak to możliwe.

Władze odrzucają zarzuty o naciski, jednak dla redakcji N1 każdy dzień to i tak walka o utrzymanie niezależności. - Jedynie międzynarodowa uwaga może nam teraz pomóc - uważa dyrektor informacyjny stacji N1 Serbia Igor Bozić.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: Justyna Zuber

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: SZILARD KOSZTICSAK/EPA/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica