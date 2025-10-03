Bus potrącił 15-latka. Droga zablokowana

Do zdarzenia doszło w Pabianicach Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło około godziny 7.15 w Pabianicach. Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszego.

Potrącony 15-latek

- Dostaliśmy zgłoszenie, że na rondzie przy ulicy 20 Stycznia miało miejsce potrącenie pieszego przez busa. Poszkodowany to chłopiec w wieku 15-lat. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana całkowicie - informuje podkomisarz Agnieszka Joachimek z policji w Pabianicach.

Samochód potrącił 15-latka w Pabianicach Źródło: KPP w Pabianicach

Chłopcu, zanim przyjechały służby, pomagali świadkowie. Dziecko trafiło do szpitala w Łodzi. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci.