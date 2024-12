Burmistrz nie żyje. W domu znaleziono także ciało jego ojca

Mężczyzna wszedł do rodzinnego domu w Palczewie. W środku poczuł dym, w łóżku znalazł ojca, w łazience brata. Obaj nie żyli. Młodszy z nich to Krystian Betliński, burmistrz Piotrkowa Kujawskiego. Miał 32 lata.

W domu czuć było dymem, piec dawno wygasł

Strażacy przypuszczają, że to czad zabił burmistrza i jego ojca. Wskazują na to okoliczności. - Brat i syn ofiar wszedł do domu przez okno, które było lekko uchylone. Mówił, że w środku czuć było dym - przekazuje Sochaczewski.

Dom ogrzewany był piecem na paliwo stałe, bez automatycznego podajnika. To rodzaj pieca, do którego trzeba dokładać opał. Tymczasem o 13.34 w niedzielę palenisko było wygaszone, temperatura pieca wynosiła 12 stopni Celsjusza. Dlatego, jeśli doszło do zatrucia, stało się to najprawdopodobniej późnym wieczorem w sobotę lub w nocy.