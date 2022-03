Krakowska prokuratura ujawniła adresy swoich śledczych

"Incydent naruszenia danych osobowych"

- Incydent dotyczył nie do końca zanonimizowanych danych adresowych: miejsca zamieszkania lub adresów dodatkowych nieruchomości. W pozostałym zakresie oświadczenia majątkowe były zanonimizowane i upublicznione zgodnie z prawem – przekazał nam rzecznik prasowy, prokurator Janusz Hnatko.

Zdyscyplinowani pracownicy

Obowiązek wypełniania jawnych oświadczeń majątkowych wprowadziła nowelizacja ustawy o prokuraturze z 2016 roku. Wykładnia przepisów, którą przyjął ówczesny prokurator krajowy Bogdana Święczkowski spowodowała, że oświadczenia trafiają do internetu. Bez niej byłyby udostępniane, ale dopiero po skierowaniu wniosku o dostęp do informacji publicznej w przypadku każdego oświadczenia majątkowego.

Masowe groźby

Środowisko prokuratorów i sędziów przeżyło znacznie większy wyciek danych, którego konsekwencje wciąż są odczuwalne. Z krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lutym 2020 roku trafiły do internetu informacje o niemal 50 tysiącach słuchaczy i wykładowców. Szefową szkoły była wtedy Małgorzata Manowska, dzisiejsza pierwsza prezes Sądu Najwyższego.

"Wróciłem z pudła. Zginiesz. Masz pod domem i autem bombę" – to cenzuralny fragment jednej z takich informacji, która trafiła minimum do 400 śledczych.

Choć treść gróźb była identyczna, to sprawca (lub sprawcy) zadawał sobie trud, by wiadomość zaczynała się od właściwego imienia adresata. Do dziś autorzy gróźb nie zostali wykryci przez prowadzącą śledztwo Prokuraturę Regionalną w Lublinie.