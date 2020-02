Irlandczycy wybrali parlament. Trzy partie uzyskały niemal identyczne poparcie

Sondaże exit poll wskazują, że w sobotnich wyborach parlamentarnych w Irlandii trzy partie uzyskały niemal identyczne poparcie. Oznacza to rozbicie duopolu, który zdominował irlandzką politykę od lat 30. ubiegłego wieku.

Obecnie rządząca partia Fine Gael otrzymała 22,4 procent głosów, lewicowa Sinn Fein - 22,3 proc., a główne ugrupowanie opozycji Fianna Fail - 22,2 proc. Margines błędu wyników exit polls wynosi 1,3 proc., jest zatem za wcześnie, by przesądzać o zwycięstwie któregokolwiek z ugrupowań.

Na dalszych miejscach znalazły się Partia Zielonych - 7,9 proc., Partia Pracy - 4,6 proc., Socjaldemokraci - 3,4 proc. oraz ruch Solidarity - People Before Profit - 2,8 proc.

To, w jaki sposób te wyniki przełożą się na mandaty w Zgromadzeniu Irlandii (Dail Eireann) będzie wiadomo dopiero po pełnym przeliczeniu oddanych głosów.

Zmiana układu partyjnego

Nawet jeśli Sinn Fein ostatecznie nie zajmie pierwszego miejsca, nie zmienia to faktu, że w sobotnich wyborach dokonała się ogromna zmiana w irlandzkim systemie partyjnym. Od lat 30. ubiegłego wieku był on zdominowany przez dwie duże partie - Fianna Fail i Fine Gael, które rządziły same bądź w koalicji z mniejszymi ugrupowaniami. Teraz ten dwupartyjny układ zmienił się w trójpartyjny.