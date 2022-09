Małgorzata II obchodzi swój 50. jubileusz

czytaj dalej

We wtorek ma zostać podjęta decyzja rządu w sprawie najniższych pensji w 2023 roku - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Minimalne wynagrodzenie za cały etat wzrośnie do 3450 złotych brutto od stycznia i 3500 złotych od lipca. Czyli więcej niż pierwotnie planowano. To ostatni moment na podjęcie takiej decyzji, a ze względu na wysoką inflację przepisy wymagają, aby podwyżka odbyła się dwuetapowo.