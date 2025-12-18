Tragedia na parkingu. Potrącona kobieta, za kierownicą jej córka

Zielona Góra Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w środę około godziny 21 na parkingu jednego z hoteli w rejonie ulic Ciesielskiej i Kopernika - w ścisłym centrum miasta. Została tam potrącona 58-letnia kobieta.

- Zdarzenie miało miejsce poza drogą publiczną, na parkingu. Poszkodowana zmarła w szpitalu po kilku godzinach od zdarzenia - powiedziała tvn24.pl podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

W piątek przesłuchanie

Według informacji "Gazety Lubuskiej", za kierownicą samochodu osobowego siedziała w momencie zdarzenia 33-letnia córka kobiety.

Jak powiedziała nam podinp. Stanisławska, kierująca pojazdem 33-latka zostanie w piątek przesłuchana w prokuraturze. - Na razie za wcześnie jest, by stwierdzić, jaki był dokładny przebieg tego zdarzenia - wyjaśniła policjantka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD