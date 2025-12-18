Logo strona główna
Lubuskie

Tragedia na parkingu. Potrącona kobieta, za kierownicą jej córka

Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Zielona Góra
Źródło: Google Earth
58-latka została potrącona na parkingu jednego z hoteli w Zielonej Górze. Kobieta zmarła w szpitalu. Samochodem kierowała jej córka, która w piątek zostanie przesłuchana w prokuraturze.

Do tragedii doszło w środę około godziny 21 na parkingu jednego z hoteli w rejonie ulic Ciesielskiej i Kopernika - w ścisłym centrum miasta. Została tam potrącona 58-letnia kobieta.

- Zdarzenie miało miejsce poza drogą publiczną, na parkingu. Poszkodowana zmarła w szpitalu po kilku godzinach od zdarzenia - powiedziała tvn24.pl podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Leżał na jezdni w kałuży krwi

Leżał na jezdni w kałuży krwi

WARSZAWA
Centymetry od tragedii. Autobus się zatrzymał, auto nie. Nagranie

Centymetry od tragedii. Autobus się zatrzymał, auto nie. Nagranie

W piątek przesłuchanie

Według informacji "Gazety Lubuskiej", za kierownicą samochodu osobowego siedziała w momencie zdarzenia 33-letnia córka kobiety.

Jak powiedziała nam podinp. Stanisławska, kierująca pojazdem 33-latka zostanie w piątek przesłuchana w prokuraturze. - Na razie za wcześnie jest, by stwierdzić, jaki był dokładny przebieg tego zdarzenia - wyjaśniła policjantka.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl, "Gazeta Lubuska"

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

LubuskieZielona GóraPolicjaPotrącenie
