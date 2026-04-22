Lubuskie Zarabiali na fałszywych lekach. Gang rozbiła policja Oprac. Rafał Molenda |

CBŚP zlikwidowało gang produkujący nielegalne leki i suplementy

Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang produkujący fałszywe leki i niebezpieczne suplementy. Grupa przestępcza przez kila lat zajmowała się produkcją oraz dystrybucją sfałszowanych produktów leczniczych i niebezpiecznych suplementów diety. Policjanci zatrzymali sześć osób, w tym osobę podejrzaną o kierowanie całym procederem.

Śledztwo prowadzone było przez CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Z ustaleń policji wynika, że przestępcza działalność grupy mogła trwać co najmniej od 2022 roku.

Akcja służb w Zielonej Górze

Pod koniec marca, na polecenie prokuratora, mundurowi przeprowadzili skoordynowaną akcję w Zielonej Górze. Funkcjonariusze zlikwidowali tam nielegalne zaplecze produkcyjne i magazynowe, w którym gang produkował i przechowywał zakazane środki farmaceutyczne.

Według ustaleń śledczych były to m.in. substancje anaboliczne, hormony peptydowe, czynniki wzrostu, modulatory metabolizmu oraz stymulanty. Były niedopuszczone do obrotu lub stanowiły poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dystrybucja odbywała się głównie za pośrednictwem specjalnie przygotowanej strony internetowej. Zamówienia były realizowane przez firmy kurierskie oraz automaty paczkowe, co miało utrudnić wykrycie przestępczej działalności - informują policjanci.

W nielegalnej fabryce funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o łącznej wartości przekraczającej 1,2 mln złotych, w tym około pół miliona złotych w gotówce, kilkanaście telefonów komórkowych, laptopy oraz inne nośniki danych, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jej kierowania, sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, wytwarzania i dystrybucji sfałszowanych leków oraz wprowadzania do obrotu szkodliwej żywności.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech zatrzymanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.