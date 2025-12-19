Zderzenie z ciężarówką, nie żyją dwaj 18-latkowie

Do zdarzenia doszło w Świebodzinie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Służby otrzymały zgłoszenie tuż przed północą. Wynikało z niego, że na drodze krajowej nr 92 - na wysokości Świebodzina zderzyły się ciężarówka i osobowe renault. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.

- Użyto narzędzi hydraulicznych, żeby wykonać dostęp do poszkodowanych w samochodzie osobowym - poinformował st. bryg. Marcin Bohuszko, oficer prasowy straży pożarnej w Świebodzinie.

Nie żyją dwie osoby

- Zginęli kierowca i pasażer samochodu osobowego, który podróżował na przednim fotelu. To mężczyźni w wieku 18 lat. Z kolei 18-latek i 16-latka podróżujący z tyłu pojazdu zostali zabrani do szpitala - przekazał asp. sztab. Marcin Ruciński, rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności tego tragicznego wypadku. Jak wskazuje asp, sztab. Ruciński, jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach zdarzenia.

OGLĄDAJ: Zełenski w Polsce. Transmisja w TVN24