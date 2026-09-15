Przed domem byłej partnerki zostawił paczkę z bombą. Skazany na dożywocie
Wyrok, wydany we wtorek przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, jest już prawomocny. Sąd, wydając orzeczenie, zastrzegł, że Błażej K. będzie mógł ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary dopiero po co najmniej 35 latach.
Paczka wybuchła w kuchni
19 grudnia 2022 r. we wsi Siecieborzyce przed domem, w którym wraz z dwojgiem dzieci i rodzicami mieszkała wówczas 31-letnia Urszula, ktoś zostawił pakunek wyglądający jak dostarczony przez kuriera. Kobieta zabrała paczkę do domu. Kiedy w kuchni ją otwierała, doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń.
Sprawcą okazał się partner i ojciec jednego z dzieci kobiety - Błażej K. Mężczyzna został oskarżony o usiłowanie zabójstwa pięciu osób z użyciem materiałów wybuchowych oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu byłej partnerki i jej dwojga dzieci, w tym swojego syna.
Pierwszy wyrok - 25 lat więzienia
W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Błażeja K. na 25 lat więzienia, uznając go za winnego zarzucanych mu czynów.
Apelację od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu skierowała zarówno prokuratura, pełnomocniczka oskarżycielki posiłkowej, jak i obrońcy oskarżonego.
We wtorek sąd drugiej instancji rozpoznał sprawę i po naradzie wydał prawomocny wyrok, podwyższając wymiar kary do dożywocia.