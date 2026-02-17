Logo strona główna
Lubuskie

Policjant wjechał w ogrodzenie. Był nietrzeźwy

Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie międzyrzeckim
Źródło: Google Earth
Sprawcą kolizji w Międzyrzeczu (Lubuskie) okazał się pijany policjant. Mężczyzna miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jechał prywatnym autem. Policja zapewnia, że uruchomiono niezbędne procedury.

W niedzielę wieczorem pijany policjant wjechał swoim samochodem w ogrodzenie jednej z posesji w Międzyrzeczu. Wydarzyło się to w czasie wolnym funkcjonariusza. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce wezwano policyjny patrol. Badanie alkomatem wykazało około półtora promila alkoholu w organizmie kierowcy. Funkcjonariusz został zatrzymany. Odpowie za prowadzenie pojazdu i spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pijany 19-latek wjechał w dom, uszkodził skrzynkę gazową. Ewakuowano mieszkańców

Pijany 19-latek wjechał w dom, uszkodził skrzynkę gazową. Ewakuowano mieszkańców

Katowice
Matka z ojcem pijani, w mieszkaniu niemowlę

Matka z ojcem pijani, w mieszkaniu niemowlę

Białystok

Ruszyło postępowanie dyscyplinarne

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu. Jak zaznaczył nadkom. Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji, niezwłocznie o zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. "Wszczęto już postępowanie dyscyplinarne, funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych i trwa postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby w policji" - napisał w wydanym oświadczeniu rzecznik. Dodał, że osoby, które dopuszczą się złamania prawa, bez względu na wykonywaną profesję, spotkają się ze stanowczą reakcją policji.

Obejrzyj reportaż o codzienności ofiar wypadków w "Czarno na białym":

Ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Codzienność ofiar wypadków samochodowych
Ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Codzienność ofiar wypadków samochodowych
Źródło: tvn24

Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KMP Radom

