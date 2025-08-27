Bus wypełniony Labubu i Lafufu zatrzymany na granicy

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli dostawczego busa na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku. Polski kierowca pojazdu twierdził, że nie wie, jaki towar przewoził. - W trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli 39 kartonów i dziewięć worków jutowych, w których były pluszowe zabawki typu brelok. Po sprawdzeniu towaru stwierdzili, że część ma podrobione logotypy znanych marek, a część jest legalna. W sumie znaleźli 9360 sztuk maskotek - wyjaśniła rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.
Szacunkowa wartość oryginalnego towaru wynosi prawie trzy miliony złotych. Handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem, za które grozi kara do pięciu lat więzienia.
Czym jest Labubu?
Labubu to maskotka wyróżniająca się spiczastymi uszami, dużymi oczami i charakterystycznym uśmiechem z dziewięcioma zębami. Figurki kolekcjonerskie zostały stworzone w 2015 roku przez artystę z Hongkongu Kasinga Lunga, a następnie wyprodukowane przez chińską markę Pop Mart. Choć trafiły na rynek w 2019 roku, to dopiero teraz stały się prawdziwym globalnym fenomenem. Figurki zyskują popularność także w świecie mody, gdzie stały się pożądanym dodatkiem - szczególnie wśród influencerek i celebrytek. Ich ceny sięgają kilkuset euro, co sprzyja rozwojowi rynku podróbek - tańszych, lecz gorszej jakości Lafufu.
Autorka/Autor: tam
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Krajowa Administracja Skarbowa