Bus wypełniony Labubu i Lafufu zatrzymany na granicy

Labubu i Lafufu. Kontrabanda za niemal trzy miliony złotych Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli dostawczego busa na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku. Polski kierowca pojazdu twierdził, że nie wie, jaki towar przewoził. - W trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli 39 kartonów i dziewięć worków jutowych, w których były pluszowe zabawki typu brelok. Po sprawdzeniu towaru stwierdzili, że część ma podrobione logotypy znanych marek, a część jest legalna. W sumie znaleźli 9360 sztuk maskotek - wyjaśniła rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Szacunkowa wartość oryginalnego towaru wynosi prawie trzy miliony złotych. Handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem, za które grozi kara do pięciu lat więzienia.

Część maskotek była podrobiona, część oryginalna Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Służby zabezpieczyły 39 kartonów z maskotkami Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Czym jest Labubu?

Labubu to maskotka wyróżniająca się spiczastymi uszami, dużymi oczami i charakterystycznym uśmiechem z dziewięcioma zębami. Figurki kolekcjonerskie zostały stworzone w 2015 roku przez artystę z Hongkongu Kasinga Lunga, a następnie wyprodukowane przez chińską markę Pop Mart. Choć trafiły na rynek w 2019 roku, to dopiero teraz stały się prawdziwym globalnym fenomenem. Figurki zyskują popularność także w świecie mody, gdzie stały się pożądanym dodatkiem - szczególnie wśród influencerek i celebrytek. Ich ceny sięgają kilkuset euro, co sprzyja rozwojowi rynku podróbek - tańszych, lecz gorszej jakości Lafufu.

Kontrabanda z Labubu Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Kontrabanda z Labubu i Lafufu Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

OGLĄDAJ: TVN24 HD