Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Konferencja z udziałem Bąkiewicza w szkolnej hali. Sprawie przygląda się kuratorium

Robert Bąkiewicz
Tomaszów Lubelski
Źródło: Google Earth
Lubelski kurator oświaty przygląda się sprawie udziału młodzieży w konferencji w szkolnej hali w Tomaszowie Lubelskim, w której wziął udział Robert Bąkiewicz. Do kuratorium wpłynęły zapytania w tej sprawie. Wątpliwości wzbudziło między innymi to, że konferencja odbywała się na terenie szkoły.

Konferencja odbyła się w poniedziałek i we wtorek (20-21 października) w hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim. Głównym organizatorem był tamtejszy Klub Europy Karpat, a współorganizatorami m.in. tamtejsze starostwo, Stowarzyszenie Nowoczesność i Tradycja oraz poseł PiS Tomasz Zieliński.

We wtorek z młodzieżą spotkał się w Tomaszowie Lubelskim prezydent RP Karol Nawrocki.

Uczestnikami dyskusyjnych paneli byli m.in. były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski i lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic, skrajnie prawicowy działacz Robert Bąkiewicz.

Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz
Źródło: PAP/Adam Warżawa

Kurator: najbardziej bulwersujący jest udział pana Bąkiewicza

Lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski mówi, że do kuratorium wpłynęły zapytania w tej sprawie. Wątpliwości wzbudziło to, że konferencja odbywała się na terenie szkoły i miała charakter wiecu politycznego.

– Najbardziej bulwersujący jest udział pana Bąkiewicza. Po słowach, jakich użył w przestrzeni publicznej – twierdzi Szabłowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Słowa Bąkiewicza "wezwaniem do zbrodni". "Coś skandalicznego"
"FAKTY PO FAKTACH"
Robert Bąkiewicz
"Mocny w gębie". O Bąkiewiczu w "Kropce nad i"
Polska
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"
Polska

Na konferencji byli też obecni wizytatorzy z kuratorium

Lubelskie kuratorium sprawdza m.in., czy w konferencji brali udział uczniowie niepełnoletni i czy wyrazili na to zgodę ich rodzice oraz z czyjej inicjatywy konferencja została zorganizowana w tym miejscu.

– Sprawdzamy, czy to była inicjatywa szkoły, czy też samorządu, na który nie mamy wpływu – zaznaczył kurator.

Szabłowski powiedział, że na konferencji byli też obecni wizytatorzy z kuratorium. – Badamy tę sprawę. Jeśli będą jakieś zarzuty, to będziemy wyciągać konsekwencje – dodaje.

Starosta: w panelu z udziałem Bąkiewicza nic złego nie padło

Starosta tomaszowski Henryk Karwan komentuje, że szkoła nie była organizatorem ani inicjatorem tej konferencji, a hala sportowa została wynajęta.

– Jeden z organizatorów konferencji, czyli Stowarzyszenie Nowoczesność i Tradycja, wystąpił o komercyjne wynajęcie i zapłacił za wynajem hali – mówi.

Nie podał kwoty. Jego zdaniem komentarze w tej sprawie są na wyrost, a w panelu z udziałem Bąkiewicza nic złego nie padło. W jego ocenie przekaz był mocny, krytyczny, ale patriotyczny. Karwan powiedział też, że na konferencji była obecna młodzież, "ta, która chciała przyjść i która skończyła 18 lat". Jak dodał, obecnych było także wiele innych zaproszonych osób, nie tylko z Tomaszowa, ale też z regionu.

Konferencja Klubu Europy Karpat organizowana była w Tomaszowie Lubelskim po raz czwarty. W tym roku poświęcona była m.in. analizie emocji i manipulacji w kampanii prezydenckiej, migracji, roli mediów publicznych i prywatnych w przekazywaniu rzetelnych informacji, budowaniu tożsamości narodowej młodego pokolenia. Jeden z tematów dyskusji brzmiał "Tarcza Wschód czy Fort Trump? – bezpieczeństwo Polski w przyszłości".

Prokuratura zajmuje się wypowiedzią o wyrywaniu chwastów

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście-Północ bada sprawę wypowiedzi Bąkiewicza podczas wiecu PiS na placu Zamkowym w Warszawie.

Mówił on wtedy m.in.: "Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły". 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Udostępnij:
TAGI:
Samorząd terytorialnyOświataPolitykaLubelskie
Czytaj także:
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
BIZNES
Charków, Ukraina
Rosjanie uderzyli w przedszkole. Zełenski: to splunięcie w twarz
Świat
Kalendarz szczepień dorosłych jest skomplikowany
Szczepionki na COVID-19 pomagają w immunoterapii? Nowe ustalenia naukowców
Zdrowie
shutterstock_2323945857
"Powinniśmy utrzymać czas zimowy". Neurobiolożka tłumaczy, dlaczego
Anna Bielecka
Awionetka zatonęła w jeziorze
Wyciągnął z wody pilota awionetki. "Miałem bardzo mało czasu, chyba pobiłem życiówkę"
Katowice
Eric Lu
Te decyzje zapadały w 15 minut, a mogły mieć wpływ na wynik Konkursu Chopinowskiego 
Kultura i styl
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocna sprzedaż alkoholu pod lupą. Lekarze apelują o zmiany w prawie
Piotr Wójcik
Przyszli razem na komendę
Po spacerze z partnerką trafił do aresztu
Białystok
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
METEO
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
"To nie tak powinno wyglądać". Biznes krytykuje rządowy program
BIZNES
Ukradł zabytkowe porsche
Ukradł zabytkowe porsche i próbował je podpalić
Opole
Tragedia na Saskiej Kępie. Nie żyje niemowlę (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek zemdlał w łazience, ewakuowano wszystkich mieszkańców
Trójmiasto
Nie wie, kim jest
Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele
WARSZAWA
Kierowca zareagował na sytuację
Psy biegły za chłopcem i go osaczyły, tak zareagował kierowca. Nagranie
Wrocław
shutterstock_2627932381
Udawała psycholożkę, trafiła na dociekliwego pacjenta
Lubuskie
pap_20241008_0QS
ZUS sprawdzi przedsiębiorców. "Będziemy weryfikować szczególnie"
BIZNES
imageTitle
Babcia Polką, w żyłach syryjska krew. Wielki pech na oczach Urbana
EUROSPORT
Swiatłana Cichanouska w PE
Nagroda dla "osobistego wroga dyktatora" i "bardzo silne przesłanie"
Świat
Donald Trump
Trump podnosi koszt. Gigant wstrzymuje rekrutacje
BIZNES
Kierowca pomylił wjazd na ekspresówkę i chciał jechać pod prąd
Próbował zawrócić i wjechać na ekspresówkę pod prąd, bo tak "prowadziła go nawigacja"
Lubuskie
Agata Kornhauser-Duda
"Może ktoś się przestraszył? Może inna umowa?"
Polska
LECH
"Wygrał wojnę wprowadzając nas do NATO". Lech Wałęsa z byłym prezydentem USA
Polska
addis abeba etiopia piciag - Yohannes Ezra shutterstock_2564398001
Ludzie skakali z wagonów, nie żyje kilkanaście osób. Tragiczna kolizja
Świat
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. Dwa zarzuty i areszt dla 44-latka
WARSZAWA
Uganda
Wypadek na autostradzie. 46 osób nie żyje
Świat
Kardynał Dziwisz z papieżem
Kardynał Dziwisz wiedział o listach. "Zadzwonił z oburzeniem"
Polska
Zniszczył jadłodzielnię. Wpadł w ręce policji
Zniszczył jadłodzielnię, w chwili zatrzymania miał przy sobie amfetaminę
WARSZAWA
Trafił do aresztu
Syn podejrzany o podpalenie domu ojca
Białystok
Andrzej Poczobut
Poczobut laureatem nagrody imienia Sacharowa
Świat
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Trzymiesięczna Jagoda nie żyje, rodzice skazani
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica