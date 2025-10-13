Auto uderzyło w drzewo, za kierownicą miał siedzieć pijany sędzia. Obrońca zaprzecza

Żurek: powołałem specjalny zespół prokuratorów do spraw neosędziów Źródło: TVN24

Do kolizji, jak przekazał jako pierwszy Onet, doszło w sobotę około godz. 23 w miejscowości Rejowiec Fabryczny (Lubelskie). Samochodem, który uderzył w drzewo, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia - według informacji uzyskanych przez portal - miał kierować sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Jakub Iwaniec.

- Potwierdzam, że doszło do zdarzenia związanego z kolizją samochodową. Osobą, którą prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości, był Jakub I. Kierowca został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Uzyskano wynik pozytywny - 0,96 miligramów na litr alkoholu (około dwóch promili - red.). Pobrano od niego też krew do dalszych badań - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prokurator Rafał Kawalec.

Podczas rozmowy z tvn24.pl prokurator przekazał, że sprawa była pierwotnie prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Krasnymstawie, ale została już przejęta przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. - Na obecnym etapie już nie mogę przekazywać dalszych informacji - zaznaczył prokurator.

Z kolei prokurator Przemysław Nowak z biura prasowej Prokuratury Krajowej przekazał, że materiały związane ze sprawą jeszcze nie trafiły do Warszawy. - W tej sprawie zorganizowany zostanie briefing prasowy, ale wcześniej musimy się zapoznać ze szczegółami sprawy - powiedział Nowak.

Obrońca: sędzia był pasażerem, nie kierowcą

Sprawa - jak podkreślał w weekend Onet - musiała trafić do Prokuratury Krajowej w związku z faktem, że sędzia Iwaniec jest sędzią. To oznacza konieczność wszczęcia procedury uchylenia immunitetu.

W niedzielę wieczorem sędzia opublikował na portalu X oświadczenie swojego obrońcy adwokata Michała Skwarzyńskiego. Prawnik stwierdził w nim, że jego klient "nie prowadził samochodu, a był jego pasażerem". "Był on odwożony przez inne osoby, czym nie byli zainteresowani prokuratorzy. Nie był on zatrzymany w tym samochodzie, a na swojej posesji. (...) Prokuratorów interesowało bardziej zabezpieczenie sprzętu sędziego, przeszukanie jego domu, jego osoby wbrew immunitetowi. (...) Doszło do zabezpieczenie telefonu pana sędziego - mimo mojej zaprotokołowanej uwagi, przekazanej telefonicznie, że znajdują się tam dane objęte tajemnicą obrońcy w tej sprawie - korespondowałem z klientem, jak również korespondował drugi adwokat" - wskazał adwokat Skwarzyński. Dodał, że poinformował prokuratora, że na telefonie są dane dotyczące obrony w innych sprawach, gdzie Jakub Iwaniec jest obrońcą.

"Sprawa pretekstem do najścia domu"

Obrońca sędziego ocenił też w oświadczeniu, że sprawa była pretekstem do najścia domu zajmowanego przez sędziego, a do zatrzymania telefonu sędziego doszło wbrew immunitetowi. "Celem tego działania było uzyskanie bezprawnie dostępu do korespondencji pana sędziego" - stwierdził Skwarzyński. Wskazał również, że prokurator mimo żądania nie podał, jakie dowody na rzekomą jazdę po alkoholu są na telefonie oraz odmówił fotokopii protokołu z czynności i nie pozostawił jej kopii.

"Podane przez Wirtualną Polskę informacje jakobym miał się kłaść się na podłodze i zasłaniać telefon, są nieprawdziwe. Telefon został mi odebrany siłowo z mojej kieszeni co obrazują nagrania z tej czynności, w których posiadaniu są moi obrońcy" - dodał od siebie sędzia Iwaniec we wpisie na portalu X Iwaniec. Dodał, że adwokat przedstawi w poniedziałek więcej informacji w tej sprawie.

Minister Żurek o "poważnych przewinieniach" sędziego

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 30 września poinformował, że podjął decyzję o "przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca" z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Jego zdaniem, była to decyzja konieczna, gdyż sędzia dopuścił się poważnych przewinień - od prowadzenia posiedzeń bez zawiadomienia prokuratora, przez rozpatrywanie zażaleń bez jego udziału, po podważanie umocowania prokuratorów prowadzących śledztwo i uznawanie ich decyzji za nielegalne. W związku z tymi działaniami Iwańca, Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wszczęcie wobec sędziego postępowania oraz równocześnie zwróciła się do MS o jego zawieszenie w czynnościach służbowych do czasu podjęcia uchwały przez sąd dyscyplinarny ze względu na „charakter i wagę popełnionych przez niego czynów”. Wobec Iwańca w ubiegłym tygodniu rzecznik dyscyplinarny ministra sprawiedliwości, tzw. rzecznik ad hoc, sformułował kolejne zarzuty. W nawiązaniu do nich Ministerstwo Sprawiedliwości wskazywało, że sędzia umieszczając liczne wpisy na platformie X prowadził działalność publiczną "niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów".

Wnioski o uchylenie immunitetu

Przed rokiem Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetu mianowanym w czasach PiS rzecznikom dyscyplinarnym sędziów Piotrowi Schabowi oraz Przemysławowi Radzikowi i Michałowi Lasocie, a także Jakubowi Iwańcowi. Jak wówczas przekazywała PK, w ocenie prokuratora materiał dowodowy "uzasadnił dostatecznie podejrzenie, iż sędziowie Lasota, Iwaniec i Radzik popełnili czyny wyczerpujące znamiona przestępstw ukrywania dokumentów i niedopełnienia obowiązków|, zaś Schab "nie podjął jakichkolwiek działań zmierzających do wydania akt|. Chodziło o nieprzekazanie tych akt rzecznikom "ad hoc". Ostatnio SN odmówił uchylenia immunitetu Iwańcowi w sprawie zarzutu dotyczącego "ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych". Uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w tej sprawie nie jest prawomocna. Prokuratura złożyła do SN zażalenie w tej sprawie.

Afera hejterska

Wobec sędziego Iwańca toczą się już - na różnych etapach - inne sprawy immunitetowe w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN. Od grudnia zeszłego roku SN rozpoznaje już wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Iwańcowi w związku z tzw. aferą hejterską. Z kolei w związku z innym z wątków związanych z tzw. aferą hejterską SN już w połowie lutego br. odmówił uchylenia immunitetu Iwańcowi. Wniosek kieleckiej prokuratury w tamtej sprawie miał związek z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia na przełomie 2018 i 2019 roku przestępstwa "wielokrotnego pomówienia" ówczesnego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, a obecnie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Lutowa decyzja SN pozostaje nieprawomocna, tu także na rozpoznanie czeka zażalenie prokuratury. - To był stek nieprawd i bzdur wylanych pod moim adresem, jakobym miał się wcielać w rolę anonimowego hejtera - komentował sędzia Iwaniec, odnosząc się do tamtej sprawy

