Nielegalne składowisko odpadów, kierowca zatrzymany na gorącym uczynku

Nielegalne składowisko odpadów odkryte w powiecie lubartowskim Źródło: KPP Lubartów

W jednym z wyrobisk po piachu na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonariusze policji i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odkryli nielegalne składowisko odpadów uznawanych za niebezpieczne. Na gorącym uczynku zatrzymano kierowcę ciężarówki, który właśnie wysypywał śmieci.

Jak przekazali policjanci z Lubartowa, wśród wyrzucanych odpadów znajdowały się między innymi lepik, papa i wełna mineralna - substancje stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego. Na miejscu działała też koparka, której operator miał zasypywać odpady w dawnym wyrobisku.

Do sprawy zatrzymano 50-letniego mieszkańca powiatu lubartowskiego. Mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące składowania odpadów niebezpiecznych w sposób niezgodny z przepisami. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Policja przypomina, że nielegalne pozbywanie się odpadów może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i przyrody. Służby apelują, by o podejrzanych transportach lub miejscach porzucania śmieci informować pod numerem alarmowym 112.