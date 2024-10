Pościg zakończył się w polu rzepaku

Policjanci ruszyli w pościg za 27-latkiem, który w Ornatowicach (woj. lubelskie) nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna przejechał kilka kilometrów, w końcu wjechał w pole rzepaku i pobiegł za stodołę. Wtedy wpadł w ręce mundurowych. Okazało się, że był pijany. Miał też sądowy dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Gdy wydali mu polecenie do zatrzymania się, ten przyspieszył i zaczął uciekać. Patrol ruszył za nim, włączając sygnały świetle i dźwiękowe.

Zostawił auto za stodołą i zaczął uciekać pieszo

Audi kierował 27-letni mieszkaniec gminy Trzeszczany. Miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że posiada dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz decyzję administracyjną o dożywotnim cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 27-latek był również poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Hrubieszowie.

Usłyszał już zarzuty

Audi zostało zabezpieczone dla potrzeb procesu, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty. Odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za tego typu przestępstwo oraz w okresie obowiązywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Będzie się też tłumaczył za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Będzie odpowiadał w warunkach recydywy

"Z uwagi na to, iż 27-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa i w związku z tym odbywał karę pozbawienia wolności, tym razem odpowie w warunkach recydywy. Policjanci z Miączyna wnioskowali do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie o zastosowanie wobec 27-latka policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju. Prokurator nie przychylił się jednak do wniosku funkcjonariuszy" – zaznacza podkom. Krukowska-Bubiło.