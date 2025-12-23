Logo strona główna
Lublin

Pijany lekarz na dyżurze w szpitalu

Izba przyjęć
Powiat opolski (woj. lubelskie)
Źródło: Google Earth
Anonimowa osoba zawiadomiła policję o tym, że w izbie przyjęć w szpitalu w miejscowości Poniatowa (woj. lubelskie) jest pijany lekarz. Badanie alkomatem potwierdziło, że medyk ma w organizmie trzy promile. Śledczy sprawdzają teraz, czy naraził pacjentów na niebezpieczeństwo.

W niedzielę około godziny 18 dyżurny policji w Opolu Lubelskim na Lubelszczyźnie otrzymał anonimowe zgłoszenie, że lekarz dyżurujący na izbie przyjęć w szpitalu może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policja nie ujawniła adresu placówki.

Miał trzy promile

Skierowani na miejsce funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości lekarza. Badanie wykazało, że miał trzy promile alkoholu w organizmie.

Policjanci ustalają teraz, czy podczas dyżuru lekarz udzielał pomocy pacjentom i czy nie naraził ich na utratę zdrowia. - Sprawdzamy między innymi dokumentację medyczną szpitala z tego dnia - powiedziała straszy aspirant Katarzyna Bigos, rzeczniczka opolskiej policji.

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim wszczęła śledztwo w kierunku artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Kodeks karny, artykuł 160

Marek Zych, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, przekazał nam, że chodzi o szpital w miejscowości Poniatowa. 

Jakie kary grożą lekarzowi?

- Lekarz zostanie przesłuchany najpierw w charakterze świadka. Musimy ustalić, czy i jakich pacjentów przyjmował. Na czym polegały jego czynności w szpitalu, może tam tylko przebywał - wyjaśnia prokurator Zych.

Jeśli prokuratura nie wykaże przestępstwa - narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo, lekarz może być ścigany za wykroczenie artykułu 70 paragraf 2 Kodeksu wykroczeń.

§ 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe.
Kodeks wykroczeń artykuł 70

Marek Zych dodaje, że możliwości jest więcej. Sąd lekarski może ścigać lekarza z Poniatowej za złamanie Kodeksu etyki lekarskiej, a pracodawca - z Kodeksu pracy. Lekarz może zostać zwolniony dyscyplinarnie.

Autorka/Autor: mag/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica