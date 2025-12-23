Pijany lekarz na dyżurze w szpitalu

Powiat opolski (woj. lubelskie) Źródło: Google Earth

W niedzielę około godziny 18 dyżurny policji w Opolu Lubelskim na Lubelszczyźnie otrzymał anonimowe zgłoszenie, że lekarz dyżurujący na izbie przyjęć w szpitalu może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policja nie ujawniła adresu placówki.

Miał trzy promile

Skierowani na miejsce funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości lekarza. Badanie wykazało, że miał trzy promile alkoholu w organizmie.

Policjanci ustalają teraz, czy podczas dyżuru lekarz udzielał pomocy pacjentom i czy nie naraził ich na utratę zdrowia. - Sprawdzamy między innymi dokumentację medyczną szpitala z tego dnia - powiedziała straszy aspirant Katarzyna Bigos, rzeczniczka opolskiej policji.

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim wszczęła śledztwo w kierunku artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Marek Zych, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, przekazał nam, że chodzi o szpital w miejscowości Poniatowa.

Jakie kary grożą lekarzowi?

- Lekarz zostanie przesłuchany najpierw w charakterze świadka. Musimy ustalić, czy i jakich pacjentów przyjmował. Na czym polegały jego czynności w szpitalu, może tam tylko przebywał - wyjaśnia prokurator Zych.

Jeśli prokuratura nie wykaże przestępstwa - narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo, lekarz może być ścigany za wykroczenie artykułu 70 paragraf 2 Kodeksu wykroczeń.

Marek Zych dodaje, że możliwości jest więcej. Sąd lekarski może ścigać lekarza z Poniatowej za złamanie Kodeksu etyki lekarskiej, a pracodawca - z Kodeksu pracy. Lekarz może zostać zwolniony dyscyplinarnie.