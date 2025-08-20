Logo strona główna
Lublin

Myśliwy śmiertelnie postrzelił człowieka. Media: to syn potentata wędliniarskiego

Policja zabezpiecza ślady
Myśliwy myślał, że strzela do dzika. Odpowie za zabójstwo
Źródło: TVN24
Sąd Rejonowy w Lubartowie zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 40-letniego myśliwego, który podczas nocnego polowania w Młyniskach miał śmiertelnie postrzelić człowieka, myląc go z dzikiem. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Według mediów to syn producenta wędlin, jednego z najbogatszych przedsiębiorców w regionie.

W środę Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, poinformowała o aresztowaniu na trzy miesiące podejrzanego Sławomira A. Sąd wskazał dwie przesłanki: zagrożenie surową karą więzienia oraz obawę matactwa ze strony podejrzanego.

– Sprawa jest na bardzo wczesnym etapie i materiał będzie wymagał uzupełnienia w celu pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Do stosowania tymczasowego aresztowania wystarczające jest wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś popełnił zarzucane przestępstwo – przekazała rzecznik.

Decyzja jest nieprawomocna. Strony mogą odwołać się do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Wyszedł przed płot, zginął od kuli myśliwego. Burza po słowach prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej

Wyszedł przed płot, zginął od kuli myśliwego. Burza po słowach prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej

Śmierć podczas polowania. Myśliwy z zarzutem zabójstwa

Śmierć podczas polowania. Myśliwy z zarzutem zabójstwa

Zarzut zabójstwa

Prokuratura Rejonowa w Lubartowie przedstawiła Sławomirowi A. zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Według ustaleń śledczych czterdziestolatek bez dokładnego osobistego rozpoznania zwierzyny - przy wykorzystaniu lunety celowniczej - oddał strzał z broni długiej myśliwskiej w kierunku pokrzywdzonego. Sześćdziesięcioletni mężczyzna stał przed bramą swojej posesji, która była oświetlona przy pomocy szpaleru lamp solarnych. Zmarł na miejscu w wyniku rany postrzałowej klatki piersiowej i prawego przedramienia.

Śledczy ustalili, że okolica była znana podejrzanemu, a przed polowaniem dokonał on rekonesansu terenu, przy czym wjechał na obszar polowania od strony zabudowań. Według ustaleń miał oddawać strzały z ambony zwróconej w kierunku przeciwnym do budynków.

Policja zabezpiecza ślady
Policja zabezpiecza ślady
Źródło: TVN24

- Tymczasem sprawca wiedział, że strzela wzdłuż drogi w kierunku zabudowań mieszkalnych oraz do niezidentyfikowanego należycie przez siebie obiektu, którym okazał się być człowiek. Można powiedzieć, że oddał strzał z pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących myśliwego w takiej sytuacji – podkreśliła prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

- W związku z tym, że nie upewnił się, czy jest to zwierzę, czy człowiek, musiał liczyć się z tym – tzn. przewidywał i godził się – że może strzelić do człowieka – dodała.

Śledczy nie informują, czy 40-latek przyznał się do winy.

Myśliwy myślał, że strzela do dzika

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że trzech myśliwych uczestniczyło w sobotę ok. godz. 22-23 w polowaniu w miejscowości Młyniska w gminie Michów (pow. lubartowski). Na miejscu obecny był również - razem ze swoim ojcem – małoletni syn podejrzanego. Myśliwi rozstawili się na polu kukurydzy należącym do jednego z nich, bo w tym miejscu zlokalizowali dzika. Pole znajdowało się niedaleko nieruchomości zamieszkanej przez rodzinę pokrzywdzonego. 60-latek obudził się w nocy, ponieważ usłyszał przejeżdżający drogą samochód, wyszedł przed swoją posesję i stanął przed furtką.

Do tragedii doszło w miejscowości Młyniska
Do tragedii doszło w miejscowości Młyniska
Źródło: TVN24

W tym czasie jeden z myśliwych - sądząc, że ma do czynienia z dzikiem - oddał w kierunku pokrzywdzonego strzał, który trafił mężczyznę w klatkę piersiową. Po zorientowaniu się, że doszło do pomyłki, myśliwy zadzwonił po służby ratunkowe.

Mężczyzna wyszedł przed swoją posesję
Mężczyzna wyszedł przed swoją posesję
Źródło: Kontakt24

Śledczy wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli broń i odzież uczestników zdarzenia oraz dokumentację, aby ustalić, czy posiadali odpowiednie zezwolenia.

Za zabójstwo grozi od 10 lat więzienia do dożywocia.

Media: podejrzany to syn potentata wędliniarskiego

Według informacji medialnych podejrzany to 40-letni Sławomir A., syn jednego z najbogatszych w regionie przedsiębiorców, potentata branży wędliniarskiej. To firma rodzinna z ponad 30 latami tradycji.

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", rodzina A. posiada w Młyniskach, gdzie doszło do tragedii, kilkanaście hektarów pól uprawnych, które sąsiadują z domem zabitego mężczyzny.

Eksplozja w okolicach Łukowa. Co wybuchło?
Dowiedz się więcej:

Eksplozja w okolicach Łukowa. Co wybuchło?

Na żywo

Autorka/Autor: SK, bp/tok

Źródło: PAP, "Gazeta Wyborcza"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

LubelskieMyśliwi
