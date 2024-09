Nauczycielka miała bić dziecko. Wyniki kontroli kuratorium

Kuratorium skontrolowało niepubliczne przedszkole w Lublinie, którego nauczycielka usłyszała zarzut dotyczący bicia dziecka. Kobieta miała uderzyć dziewczynkę w twarz i głowę. Wizytatorzy stwierdzili uchybienia formalno-prawne. Do czasu wyjaśnienia sprawy nauczycielka została zawieszona.

"Pojawiały się zarzuty, że na spotkaniach z rodzicami padały jakieś sugestie, informacje, ale ciężko się do tego odnieść, bo one nie były protokołowane" - stwierdził Szabłowski. Dodał, że placówka powinna naprawić uchybienia natychmiast i w ciągu 30 dni ma poinformować kuratorium o sposobie wykonania zaleceń.

Kontrola po skardze rodziców

Kontrolę doraźną w placówce kuratorium przeprowadziło 26 sierpnia w reakcji na skargę rodziców z 29 lipca. W protokole wizytatorzy zwrócili uwagę na notatkę z zebrania z 22 lipca z udziałem m.in. dyrektor, psycholog i 27 rodziców. Jeden z rodziców poinformował wówczas, że na ukrytym w misiu dyktafonie nagrał jak jedna z nauczycielek agresywnie odnosi się do dzieci.

Wizytatorzy zwrócili także uwagę na notatkę z 26 kwietnia, w której po sygnale od jednej z matek dyrektorka "podjęła działania mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie nauczycielki i jej postawę wobec dzieci". Dyrektorka nie zaobserwowała "niepokojących, czy też naruszających dobro i prawa dziecka zachowań". Stwierdziła, że pracę nauczycielki cechowała "poprawność metodyczna oraz pozytywne relacje w stosunku do dzieci".

We wnioskach pokontrolnych wizytatorzy zwrócili uwagę na braki w dokumentacji dotyczącej współpracy z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a także na konieczność rejestrowania i znakowania wpływających do przedszkola pism i odpowiadania na nie. Jak podali, wskazane jest przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności z przepisami organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczycielka z zarzutem

8 sierpnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała, że nauczycielce jednego z niepublicznych przedszkoli w mieście przedstawiono zarzut "dotyczący kilkakrotnego naruszenia nietykalności cielesnej dziecka poprzez uderzanie go w twarz i po rękach". Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, składała wyjaśnienia. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ.

Zawiadomienie dotyczące znęcania się nad dzieckiem złożyli rodzice. "Żona odebrała córkę z przedszkola z siniakiem na głowie. Córka powiedziała, że pani ją uderzyła" - mówił Mateusz, ojciec trzylatki. Następnego dnia - relacjonował rodzic - dziewczynka powiedziała rodzicom, że pani zrobiła jej krzywdę. Kolejnego dnia poszła do przedszkola z misiem z zainstalowanym dyktafonem. Po powrocie córki mężczyzna razem z żoną odsłuchał nagranie, na którym nauczycielka agresywnie odnosi się do dzieci. "Już więcej córki do przedszkola nie posłaliśmy. Z nagraniem poszliśmy na policję" - dodał Mateusz.