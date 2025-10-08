Lublin Źródło: Google Earth

Wszystko działo się na jednym z osiedli w Lublinie. "Jak wynika z ustaleń policjantów, sprawcy obezwładnili i zamknęli w mieszkaniu znajomego 18-latka. Chcieli w ten sposób zmusić go do zmiany zeznań w toczącym się postępowaniu" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policja: grozili jemu i jego rodzinie

Pokrzywdzony był bity po całym ciele.

"Dodatkowo napastnicy grozili 18-latkowi oraz jego rodzinie. Domagali się pieniędzy na spłatę długu jednego ze sprawców" – dodaje podinsp. Gołębiowski.

Grozi im do 10 lat więzienia

Policja zatrzymała dwójkę podejrzanych - 30-latka i jego 20-letnią partnerkę. Usłyszeli już zarzuty. Odpowiedzą za wymuszenie rozbójnicze, wywieranie wpływu w toczącym się postepowaniu, pozbawienie wolności oraz uszkodzenie ciała.

Oboje zostali tymczasowo aresztowani, 30-latek na trzy, a 20-latka na dwa miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.

