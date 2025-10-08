Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Bili 18-latka, by zmusić go do zmiany zeznań

Policja zatrzymała 30-latka i jego 20-letnią partnerkę (zdjęcie ilustracyjne)
Lublin
Źródło: Google Earth
Policjanci zatrzymali 30-latka z Lublina i jego 20-letnią partnerkę podejrzanych o obezwładnienie i zamknięcie w mieszkaniu 18-letniego znajomego. Z ustaleń policji wynika, że bili go, chcąc w ten sposób wymusić zmianę zeznań w toczącym się postępowaniu.

Wszystko działo się na jednym z osiedli w Lublinie. "Jak wynika z ustaleń policjantów, sprawcy obezwładnili i zamknęli w mieszkaniu znajomego 18-latka. Chcieli w ten sposób zmusić go do zmiany zeznań w toczącym się postępowaniu" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policja: grozili jemu i jego rodzinie

Pokrzywdzony był bity po całym ciele.

"Dodatkowo napastnicy grozili 18-latkowi oraz jego rodzinie. Domagali się pieniędzy na spłatę długu jednego ze sprawców" – dodaje podinsp. Gołębiowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pobili właściciela młotkiem i łomem, splądrowali dom. Usłyszeli wyroki

Pobili właściciela młotkiem i łomem, splądrowali dom. Usłyszeli wyroki

Katowice
"Zwabili, pobili, ogolili głowę". Na obcokrajowca napadli jego rodacy

"Zwabili, pobili, ogolili głowę". Na obcokrajowca napadli jego rodacy

Wrocław

Grozi im do 10 lat więzienia

Policja zatrzymała dwójkę podejrzanych - 30-latka i jego 20-letnią partnerkę. Usłyszeli już zarzuty. Odpowiedzą za wymuszenie rozbójnicze, wywieranie wpływu w toczącym się postepowaniu, pozbawienie wolności oraz uszkodzenie ciała.

Oboje zostali tymczasowo aresztowani, 30-latek na trzy, a 20-latka na dwa miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaLubelskie
Czytaj także:
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Susza zabrała wodę z fosy w Forcie Bema
WARSZAWA
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
METEO
przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Jak wielkim fanem Konkursu Chopinowskiego jesteś? Quiz
Quizy
Rynica
Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka
Szczecin
imageTitle
Choruje, dziś trudno go rozpoznać. "Kto wie, jak długo pożyję"
EUROSPORT
shutterstock_2596930629
Pacjenci ze zwłóknieniem płuc zbyt długo czekają na diagnozę. "Choroba zabiera nam codzienność"
Anna Bielecka
klucz kluczyk salon samochod kupno auto auta shutterstock_2266410983_1
Odszkodowania dla milionów kierowców. "Przełomowy moment"
BIZNES
Morze odsłoniło wrak sprzed ponad stu lat
Morze odsłoniło stuletni wrak, dwie hipotezy jak znalazł się na dnie
Trójmiasto
shutterstock_2642799625
Zwiększa poziom cukru zamiast produkować insulinę? Winny jest nowy gen
Zdrowie
imageTitle
Baranowski gra dalej w Xi'an Grand Prix. Sensacyjna porażka Trumpa
EUROSPORT
Eksplozja zniszczyła nowy blok, zginęło 13 osób
Stał i przez całą noc "spoglądał na grób swojej rodziny"
Tamara Barriga
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Kto myśli o skoku w bok? Jaka przyszłość czeka koalicję?
Polska
sklep claires - JHVEPhoto shutterstock_2133185719_1
Sklepy znanej sieci zmieniają właściciela
BIZNES
Pani Łucja wraca do zdrowia
101-latce wszczepili rozrusznik serca. "Mama ma lepsze wyniki ode mnie"
Rzeszów
Jezioro (zdj. ilustracyjne)
Uratowała młodszą córkę, starsza utonęła. Przed sądem stanie zarządca ośrodka
Katowice
Czołgi Leopard 2PL już w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Wieże w położeniu marszowym, lufami do tyłu
Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga
Maciej Michałek
Potężny konar mógł runąć na budynek
Kasztanowiec tak trzeszczał, że mieszkańcy wezwali służby
WARSZAWA
imageTitle
Mdleją i rezygnują. Czy można im pomóc?
EUROSPORT
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Powstała poradnia niepowodzeń położniczych. "Musimy wiedzieć, dlaczego"
Poznań
Szymon Hołownia
Hołownia przyznał: "Ten rząd niczego nie dowozi"? Skąd ten cytat
Jan Kunert
imageTitle
Środkowy palec do kibiców. Twierdzi, że przez pomyłkę
EUROSPORT
Emmanuel Macron
Rośnie presja wokół Macrona, nawet sojusznicy wyrażają wątpliwości
Śledztwo prowadzone jest przez prokuraturę i Straż Graniczną
Afera wizowa na uczelniach. Zarzuty i areszt dla prorektora
Maria Pankowska
Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki
WARSZAWA
Andrzej Poczobut
Białoruscy dziennikarze: Andrzej Poczobut wtrącony do izolatki, ma w niej być do lutego
Najnowsze
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce do TSUE
BIZNES
Kierowca został zatrzymany w Wojcieszycach
Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały
Wrocław
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Apel organizatora Konkursu Chopinowskiego. "W trosce o bezpieczeństwo"
Kultura i styl
Doprowadzenie Kolumbijczyka do prokuratury
Wielka bójka po imprezie, śmierć po ugodzeniu nożem
Kujawsko-Pomorskie
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica