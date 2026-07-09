Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Mieszkańcy przygotowali burmistrzowi taczkę. Proszą, aby sam się wywiózł

|
Ustawili burmistrzowi taczkę
Krasnystaw. Mieszkańcy narzekają, że urząd miasta zbudował drogę zbyt wysoko w stosunku do ich posesji
Źródło wideo: Lucjan Wąsiura
Źródło zdj. gł.: Daniel Miciuła/ FB
Twierdzą, iż rok temu burmistrz Krasnegostawu żartował, że jeśli inwestycja będzie nieprawidłowo zrealizowana, to mieszkańcy będą mogli wywieźć go na taczce. Dlatego teraz postawili mu taczkę i proszą, aby sam się wywiózł. A chodzi o ulicę Kaczą, gdzie - jak wskazują - droga została zbyt wysoko wyniesiona w stosunku do przyległych posesji.

"Dla pana burmistrza. Proszę się wywieźć samemu, gdyż nasze emerytki nie dadzą rady". Taczka z takim napisem pojawiła się na placu budowy przy ul. Kaczej w Krasnymstawie. Kończy się tam przebudowa drogi związana z powstaniem nieopodal nowej przeprawy mostowej na rzece Wieprz.

Mieszkańcy obawiają się, że w razie wylania rzeki lub nawet większych opadów deszczu ich domy znajdą się pod wodą. Bo o ile przed rozpoczęciem się inwestycji droga była usadowiona na równi z poziomem ich posesji, to teraz jezdnia została znacznie podniesiona.

Ustawili burmistrzowi taczkę
Ustawili burmistrzowi taczkę
Źródło zdjęcia: Daniel Miciuła/ FB

W niecce razem z rzeką Wieprz

- Nasze posesje znalazły się więc w niecce razem z rzeką Wieprz. Już teraz, nawet przy niedawnych i dość niewielkich opadach, musieliśmy chodzić po swoich posesjach w kaloszach, bo stała woda - mówi Lidia Gałęzowska, jedna z mieszkanek ulicy Kaczej, które postawiły burmistrzowi taczkę.

Tłumaczy, że kolejną konsekwencją usadowienia jezdni tak wysoko w stosunku do posesji jest to, że powstały ostre spadki terenu, przez co zjazdy prowadzące na posesje mieszkańców są niefunkcjonalne.

- Jest tak stromo, że obawiam się postawić tam auto, bo samochód sam może zjechać i kogoś potrącić. Ten problem będzie jeszcze bardziej widoczny zimą przy śliskiej nawierzchni - zaznacza nasza rozmówczyni.

Jezdnia została usadowiona wyżej niż przyległe posesje
Jezdnia została usadowiona wyżej niż przyległe posesje
Źródło zdjęcia: Jezdnia została usadowiona wyżej niż przyległe posesje

Mieszkanka: żartował, że będziemy mogli wywieźć go na taczce

Wspomina, że mieszkańcy już rok temu zwracali uwagę burmistrzowi, że jest za stromo.

- Przyjechali urzędnicy na czele z burmistrzem, który żartował, że jeśli inwestycja będzie nieprawidłowo zrealizowana, to mieszkańcy będą mogli go wywieźć na taczce. Dlatego właśnie postawiliśmy tę taczkę - opowiada.

Natomiast na przyklejonej do taczki kartce napisali o emerytkach, bo w przypadku trzech posesji zamieszkałych przez starsze panie, urząd miasta chce wręcz wejść na ich działki, żeby wykonać zjazdy z drogi.

- W przeciwnym razie inwestycja nie uzyska odbioru technicznego. Bo spadek terenu będzie większy niż 15 procent i nadzór budowlany nie pozwoli na aż tak ostry kąt nachylenia - mówi Gałęzowska.

W maju musieli chodzić w kaloszach
W maju musieli chodzić w kaloszach
Źródło zdjęcia: Sylwia Bałabaj

Twierdzą, że burmistrz jest głuchy na ich postulaty

Jedną z mieszkanek wspomnianych trzech nieruchomości, na które chce wejść urząd miasta, jest Sylwia Bałabaj.

- Żadna z nas się na to nie zgadza. Chcemy, aby droga nie była usadowiona tak wysoko, jak zostało to teraz zrobione. Powtarzamy od samego początku, że z tym projektem jest coś nie tak, burmistrz jednak pozostaje na to głuchy - rozkłada ręce.

Obawiają się, że tak będzie zawsze po opadach
Obawiają się, że tak będzie zawsze po opadach
Źródło zdjęcia: Sylwia Bałabaj

Projekt zgodny z normami

Burmistrz Daniel Miciuła, odpowiadając na nasze pytania, twierdzi, że dokumentacja projektowa dla inwestycji uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne.

"Parametry techniczne drogi, w tym wysokość nasypów oraz sposób wykonania zjazdów, zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami dla dróg publicznych" - zaznacza.

Podkreśla też, że dla całej inwestycji zaprojektowano kompleksowy system odwodnienia.

"Wody opadowe z jezdni, chodników i ścieżki rowerowej będą odprowadzane poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej oraz system odwodnienia w postaci rowów i przepustów" - informuje burmistrz.  

Budowa drogi jest na końcowym etapie
Budowa drogi jest na końcowym etapie
Źródło zdjęcia: Lucjan Wiąsiura

Wystąpił o egzekucję  

Zaznacza też, że skoro właściciele trzech posesji nie zgadzają się na wejście na ich teren, zmuszony był przekazać staroście wniosek o wszczęcie egzekucji.

"Zgodnie z dokumentacją kontraktową oraz decyzją wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), przedmiotowe nieruchomości zostały przewidziane do czasowego zajęcia na potrzeby realizacji robót, a decyzja ta stanowi podstawę prawną do ich zajęcia i prowadzenia robót, niezależnie od uzyskania zgody właścicieli nieruchomości" - zaznacza burmistrz.

Powiesili na budynku hasło "Drogę się buduje, woda domy rujnuje!"
Powiesili na budynku hasło "Drogę się buduje, woda domy rujnuje!"
Źródło zdjęcia: Lucjan Wiąsiura

Radny: nadmierna ingerencja we własność prywatną

Jak natomiast mówi nam radny opozycyjny Lucjan Wiąsiura, nie można tu tak naprawdę mówić o czasowym zajęciu części prywatnych posesji na potrzeby robót.

- Bo czasowe zajęcie już z samej definicji oznacza, że gdy skończą się prace, posesje zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego. A tutaj tak się nie stanie. Powstanie bowiem trwała budowla. Po odbiorze technicznym inwestycji nikt nie będzie przecież rozbierał zjazdów wykonanych na działkach mieszkańców. To moim zdaniem nadmierna ingerencja we własność prywatną. Bo ktoś może na przykład zamiast wjazdu z kostki chcieć, aby w tym miejscu rosła trawa i ma do tego prawo - mówi radny.

Radny: woda będzie spływać po zjazdach

Zaznacza też, że owszem jezdnia, chodniki i ścieżka rowerowa mają system odprowadzania wód opadowych, ale woda będzie spływać po wyłożonych kostką stromych zjazdach i w ten sposób znajdzie drogę na posesje.

- To jest problem, z którym będą borykać się mieszkańcy - zaznacza Wiąsiura.

Napisali burmistrzowi, żeby sam się wywiózł
Napisali burmistrzowi, żeby sam się wywiózł
Źródło zdjęcia: Daniel Miciuła/ FB

Burmistrz: nic złego się nie dzieje

Burmistrz podkreśla jednak, że na ulicy Kaczej nie dzieje się nic złego i nic nie wskazuje na możliwość zalewania posesji. Natomiast jeśli chodzi o zeszłoroczne spotkanie z mieszkańcami, twierdzi, że nie przypomina sobie, żeby żartował coś o taczce.

"Ale dziś mogę powiedzieć, że owszem, mogą mnie wywieźć na taczce, jeśli faktycznie będą zalewani przez tę inwestycję. Na ten moment nic takiego nie ma miejsca" - twierdzi.

Podkreślają, że zjazdy są zbyt strome
Podkreślają, że zjazdy są zbyt strome
Źródło zdjęcia: Lucjan Wiąsiura

Radny: to nie jest wydumany problem

Informuje też, że jest w kontakcie z wieloma mieszkańcami ulicy Kaczej, którzy nie zgłaszają żadnych problemów z inwestycją.

"Skarży się jedynie kilka mieszkanek i wokół ich aktywności (głównie w mediach społecznościowych) narósł ten problem, który jest problemem sztucznym i rozdmuchanym (a także dodatkowo podgrzewanym przez osoby trzecie)" - twierdzi.

Radny Wiąsiura komentuje, że nie słyszał, jakoby komukolwiek z mieszkańców 15 domów, które stoją przy ulicy, podobała się ta inwestycja.

- Niemniej faktem jest, że wysokość nasypu nie wszędzie jest równa (bo im dalej od mostu na Wieprzu, tym nasyp jest niższy), więc może są tacy mieszkańcy, którym aż tak to nie przeszkadza. Tak czy owak nie jest to jakiś wydumany problem. Groźba zalania domów jest realna - zaznacza radny.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
Czarno na białym
Tagi:
LubelskieSamorząd terytorialny
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Burzowe chmury
Trwa wędrówka burz
METEO
Psy z Nowego Targu szukają nowych domów
Psy pilnie potrzebują nowych domów. "Będą wspaniałymi towarzyszami życia"
Kraków
Prezydent USA Donald Trump
Sąd: Trump ma zapłacić ponad pięć milionów dolarów za napaść seksualną
Marcin Zawiła
Wniosek o uchylenie immunitetu senatora KO. Chodzi o sprzedaż mieszkania z bonifikatą
Polska
stopa2
"Był dla mnie jak ojciec", "zapracował na status legendy". Wielka strata dla Eurosportu
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej w sprawie Ziobry. Jest zapowiedź Żurka
Polska
SP ZOZ w Lubartowie
Oddział zamknięty, ale zabiegi się odbywają. W tle operacja radnego
Lublin
Policja Polska
Brutalny gwałt na młodej kobiecie w Łodzi. Zmarła, osierociła córkę
Łódź
2026-07-08-1438---none---922280_ENEX-0126
Ciało kobiety zamurowane w ścianie. Jej syna zatrzymano w Dubaju
Ursula von der Leyen
Pistolet w prezencie. Co z nim zrobi szefowa KE?
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia na pierwszej linii metra. Sześć stacji zamkniętych
WARSZAWA
Ministerstwo Zdrowia
Ministra o "konstruktywnych" rozmowach z lekarzami. Powstanie specjalny zespół
Polska
Wypisała się ze szpitala i pojechała do innego
Czuła, że coś jest nie tak, wypisała się ze szpitala na żądanie
Poznań
imageTitle
Polska żąda wyjaśnień w sprawie Rosji. "Jak oni to sobie wyobrażają?"
EUROSPORT
szpital wadowice porodowka
Trzej milionerzy z Wadowic. Zarabiają w szpitalu
Kraków
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
19-latek z Ukrainy zaatakowany przez grupę rówieśników
Wrocław
Daniel Obajtek w kopalni "Solino"
Chaos w kopalni soli. Obajtek szarpał się z prezesem
BIZNES
Policyjny Mustang rozbity
Policyjny Mustang rozbity
Radom
Lincoln Memorial Reflecting Pool 
Kolejne osoby z zarzutami za niszczenie słynnego stawu
Ratownicy montują siatkę na rzece Namwon w mieście Yeongju
Woda porwała mężczyznę, który był na spacerze
METEO
Karol Nawrocki
Sędzia TK wciąż bez ślubowania. Patyra: zakładam, że takie zaproszenie otrzymam
Polska
imageTitle
Magda Linette żegna Karola Stopę
EUROSPORT
Pożar busów w Raszynie
Na sklepowym parkingu spłonęły trzy busy
WARSZAWA
Hawana, Kuba
"Rodzina Castro jest jak mafia". Pogrążony w ubóstwie kraj czekają reformy
Alicja Skiba
smutny lekarz doktor pielegniarka szpital depresja
Rozmowa, która może uratować życie
Polska
Byki uciekły z gospodarstwa pod Toruniem
Od dwóch dni szukają stada byków. Uciekły z gospodarstwa
Kujawsko-Pomorskie
Łukasz Jankowski
Po spotkaniu lekarzy z ministrą. Co ustalili?
Piotr Wójcik
Poprawiają drogę rowerową
Niedokończona ścieżka okazała się "śmiertelną pułapką". Apelacja prokuratury
WARSZAWA
Linia produkcyjna samochodów elektrycznych jest widoczna w GAC Aion Intelligent Ecological Factory w Guangzhou, Guangdong, Chiny, w piątek, 26 września 2025 r.
Zakaz sprzedaży chińskich aut. Już wkrótce głosowanie
BIZNES
Zabezpieczone narkotyki
Skontrolowali food trucka. Zamiast burgerów - marihuana i amfetamina
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica